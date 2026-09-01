Del "oscurantismo" de la Mezquita a la oficina antiokupas: los motivos de Vox para "desconfiar" de Sanz

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, en la firma del acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales 2026. E.P.

Gonzalo García de Polavieja, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, ha manifestado un deterioro en la confianza con el equipo de José Luis Sanz, lo que afecta directamente a la aprobación del Presupuesto de Sevilla para 2027.

Los motivos: el "oscurantismo" de la mezquita, la ZBE o la oficina antiokupas, "entre otras cuestiones".

Desde que el proyecto para la construcción de un centro cultural islámico -que incluye en su interior una mezquita- en el Polígono Sur saliera a la luz, el partido 'verde' ha usado todas y cada una de las estrategias de las que ha dispuesto para frenar radicalmente su ejecución.

Manuel Gavira, vicepresidente segundo en la Junta de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, anunció desde el primer momento que la formación de derechas se opondría "frontalmente" a la construcción de la "mezquita" y que, para ello, emplearían todas las herramientas de las que dispusieran.

El grupo local solicitó, en primera instancia, que se bloqueara el proyecto a la espera de una consulta ciudadana.

No obstante, el Ayuntamiento, tras las debidas gestiones, consideró oportuna la licencia del proyecto puesto que "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana".

Asimismo, desde el Consistorio hispalense se apuntó a que "se trata de un promotor privado que actúa sobre suelo privado y que cumple con la normativa urbanística vigente".

Por esta misma razón, apuntaron que "negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad". "Se debe garantizar la seguridad jurídica", insistieron, ya que "vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado".

Por descontado, la decisión de la Gerencia está avalada por una serie de informes técnicos que el Consistorio solicitó y que concluyeron que el proyecto era legal.

Pese a ello, fuentes internas de la formación han declarado a EL ESPAÑOL de Sevilla que la confianza con el equipo de Sanz "se quiebra con el oscurantismo que ha rodeado y rodea el asunto de la mezquita".

No obstante, fuentes municipales aseguran a este periódico que, en el acuerdo de apoyo presupuestario que se firmó, "no se hablaba nada de mezquitas". "Por tanto, el tema de la mezquita no tiene nada que ver con el acuerdo de los presupuestos".

"Se han revisado todos los documentos y se ha dado luz verde", apuntan desde el Consistorio, insistiendo en que si Vox sigue considerando que existe algo ilegal "acudan directamente ante la justicia".

Zonas de Bajas Emisiones

Otro de los escollos que alega Vox para dificultar la firma de los Presupuestos de cara a 2027 son las Zonas de Bajas Emisiones.

Al respecto, fuentes consistoriales apuntan a EL ESPAÑOL que Vox estuvo de acuerdo con lo pactado, que se trataba de un acuerdo para acogerse al modelo Benidorm según el cual "el escenario se transformaría en el menos impositivo en el tema de las sanciones".

Así, solo se aplicarían las sanciones aquellos días en los que se excedieran los límites de contaminación. "Los días que no haya contaminación grave, no se multa, y así se acordó", zanjan desde el Ayuntamiento.

Subrayan, además, que la ZBE "no se puede eliminar". "Es una imposición de la UE que va vinculada a dos sistemas de ayudas", exponen. Algo que, confirman, explicaron a Vox y quedaron conformes.

Desde el Consistorio apuntan a que "la modificación se está haciendo vía ordenanza municipal". "El texto se encuentra actualmente en información pública", por lo que aún no ha entrado en vigor.

Oficina antiokupas

Otro de los argumentos esgrimidos por Vox es la oficina antiokupas que pactó con el Gobierno local. La mencionada instalación se puso en marcha en julio del pasado 2025.

Denominada oficialmente como Oficina de Asesoramiento en materia de Vivienda y Ocupación, está dirigida por el abogado y exgerente de Gaesco Manuel Sillero, una persona que, subrayan las fuentes municipales "percibe su sueldo mensualmente".

El problema aquí, según Vox, es que no disponen de medios suficientes para el correcto desempeño de sus quehaceres.

Apelan la "falta de medios materiales para poder desarrollar el trabajo". "Llevamos unos meses de mudanza, demasiado tiempo sin personal y sin medios", sostienen.

Ante esta crítica, desde el Consistorio han insistido en que, si necesitan más medios, los soliciten.

Romper el pacto

Ahora bien, fuentes internas del ejecutivo local señalan una falta de coherencia con el grupo de Abascal. "No saben lo que quieren", señalan a este periódico.

Así, desde el Gobierno sevillano solicitan que el grupo a la derecha del semicírculo "se aclare". "Llevan dos meses amenazando con romper el pacto", unas amenazas que comenzaron con la licitación del proyecto de "mezquita".

Ante los incesantes reclamos y las continuas amenazas de la formación, el alcalde de Sevilla aseguró que sería el primer pacto que "se rompiera en la democracia por una licencia de obra". Es decir, "por cumplir la ley". "Qué cosas más extrañas", añadió José Luis Sanz.