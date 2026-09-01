José Luis Sanz responde a la "falta de confianza" de Vox: "De aquello que se firmó no se ha incumplido nada"

La "falta de confianza" hacia el Ejecutivo local que alegaba Vox está dando que hablar. Especialmente si se tiene en cuenta que pone en riesgo la firma de los Presupuestos de 2027. No obstante, el alcalde de Sevilla se ha mostrado firme en declarar que, del pacto que se firmó para sacar adelante las cuentas de 2026, "no se ha incumplido nada".

En declaraciones ante los medios de comunicación, José Luis Sanz ha asegurado que esa falta de comunicación y, por tanto, de confianza que señala la formación a la derecha del hemiciclo "se le tiene que preguntar a ellos" directamente, ya que el primer edil sevillano dice no haber mantenido contacto con ellos.

"¿Que les hace falta comunicación? Yo a través de los medios de comunicación no hablo", ha apelado Sanz, haciendo referencia a que, en todo momento, la formación 'verde' ha hecho declaraciones en prensa amenazando con romper el pacto, pero que no se ha puesto en contacto con él de forma directa.

Al hilo de las reclamaciones de Vox, entre las que tiene un papel protagonista la concesión de la licencia de obra del centro cultural islámico que se va a levantar en Polígono Sur, y que los de Abascal están empeñados en tumbar al considerar que va a ser mayoritariamente una mezquita y, por tanto, un lugar de culto musulmán, Sanz ha apuntado que nada de lo que se firmó en su momento hace referencia a la prohibición de levantar una mezquita.

"En aquel acuerdo no figura y no dice nada sobre licencias de obras o mezquitas", ha explicado el primer edil sevillano. "No habla de mezquitas", ha sentenciado.

"Que yo sepa, de aquel acuerdo que se firmó para aprobar el presupuesto, no se ha incumplido nada", ha insistido.

En este sentido, ha declarado: "Yo entiendo que ese acuerdo sigue en vigor, así que tendrán que ser ellos los que decidan y se pronuncien sobre si sigue en vigor o no". "Yo entiendo que sí, dado que no se ha incumplido nada", ha apostillado.

En esta misma línea ha vuelto a mostrar su sorpresa, y ha pronunciado que se trataría del "primer acuerdo de España que se rompe por cumplir la ley". No haber dotado al proyecto de "mezquita" de licitación habría sido, como ya pronunció el alcalde sevillano en ocasiones anteriores, prevaricación.

Y es que el trámite para la licitación de la obra del centro cultural islámico arrastra críticas por parte de Vox desde que viera la luz a principios de julio.

Los de Abascal solicitaron, en primera instancia, que se bloqueara el proyecto a la espera de una consulta ciudadana.

No obstante, el Ayuntamiento, tras las debidas gestiones, consideró oportuna la licencia del proyecto puesto que "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana".

Asimismo, desde el Consistorio hispalense se apuntó a que "se trata de un promotor privado que actúa sobre suelo privado y que cumple con la normativa urbanística vigente".

Por esta misma razón, apuntaron que "negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad". "Se debe garantizar la seguridad jurídica", insistieron, ya que "vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado".

Por descontado, la decisión de la Gerencia está avalada por una serie de informes técnicos que el Consistorio solicitó y que concluyeron que el proyecto era legal.