Detenidos en Sevilla dos padres ebrios por abandonar a sus tres hijos, con hambre, frío y entre cucarachas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los padres de tres menores de uno, tres y cinco años de edad después de que estos fueran localizados solos en el interior sin la supervisión de ningún adulto en su domicilio familiar.

El piso presentaba un "elevado" nivel de suciedad e incluso acumulaba cucarachas y otros insectos.

Los hechos sucedieron la semana pasada, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional al haber escuchado "durante varias horas" el llanto de los menores.

Los agentes indicaron que no era la primera ocasión en la que los progenitores dejaban solos a sus hijos para ausentarse, tal y como ha indicado el Cuerpo en una nota.

Condiciones "muy deficientes"

Una vez en el lugar, los profesionales accedieron al interior de la vivienda, aunque no tuvieron que forzar la puerta, dado que fue abierta por el niño de tres años.

Dos niños se encontraban juntos en el salón, llorando por hambre y frío, mientras que el niño de cinco años permanecía dormido solo en una de las habitaciones.

Tras asistir a los pequeños, los agentes comprobaron que la vivienda presentaba unas condiciones de salubridad "muy deficientes", dado que acumulaban un "elevado nivel de suciedad", llegando incluso a presentar cucarachas y otros insectos.

También comprobaron ausencia de ropa y otros artículos básicos para los niños. Además, localizaron al alcance de los menores cuchillos, cuchillas y diversos objetos potencialmente peligrosos que "ante la falta de supervisión de un adulto, podrían haberles ocasionado lesiones".

En la Fiscalía de Menores

Los vecinos han concretado que los padres solían consumir alcohol en las inmediaciones, por lo que se estableció un dispositivo para tratar de localizarlos.

Fueron finalmente encontrados unos minutos después, en una zona próxima al domicilio y mientras consumían alcohol. Así las cosas, presentaban un evidente estado de embriaguez, por lo que los agentes procedieron a su detención.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío para recibir asistencia y ser sometidos a una evaluación médica.

Las actuaciones han sido trasladadas a la Fiscalía de Menores de Sevilla y a los Servicios Sociales competentes.