Vox avisa a Sanz de una "pérdida de confianza" que puede poner en riesgo el Presupuesto de 2027

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha advertido de que el deterioro de la relación entre los socios de gobierno municipal puede dificultar la negociación y posterior aprobación del Presupuesto de Sevilla para 2027.

La formación señala como principales obstáculos la "falta de comunicación" entre las partes y la pérdida de confianza durante el cumplimiento de los acuerdos suscritos.

Las declaraciones de García de Polavieja llegan después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciara que el Ayuntamiento comenzará "próximamente" las conversaciones para abordar tanto las ordenanzas fiscales como las cuentas municipales del próximo ejercicio.

Para Vox, sin embargo, la situación actual entre los socios de gobierno no favorece el inicio de ese proceso.

"Lo cierto es que no he hablado con el alcalde. Me ha llamado para exponerme alguna situación, pero me parece una anomalía que entre dos socios de gobierno no haya esa comunicación", ha afirmado el portavoz de Vox, quien asegura que su formación ha tratado de favorecer el diálogo sin obtener respuesta.

García de Polavieja ha reclamado además al alcalde que concrete cuál es su intención respecto al Presupuesto de 2027.

Pérdida de confianza

"Habría que preguntarle a él si quiere sacar o no adelante el Presupuesto", ha señalado. A juicio de Vox, el principal problema para comenzar ahora una negociación presupuestaria es precisamente la pérdida de confianza entre ambas partes.

"Es muy difícil entablar una negociación presupuestaria con alguien que ha quebrado la confianza", ha sostenido el portavoz.

En este sentido, ha recordado que siguen existiendo "importantes discrepancias" sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno municipal, tanto en lo relativo a los anteriores pactos presupuestarios como al denominado pacto para transformar Sevilla.

"Tenemos muchos reproches que hacerle, de los cumplimientos que dicen que han hecho de los pactos presupuestarios y del pacto para transformar Sevilla, cuando no ha sido así. Se han quedado muchas cosas en el tintero", ha explicado García de Polavieja.

El portavoz de Vox también ha puesto el foco en la utilización de determinadas herramientas financieras por parte del Ayuntamiento. Aunque ha admitido que se trata de mecanismos que se encuentran dentro de la legalidad, considera que su aplicación puede alejarse del espíritu de los acuerdos alcanzados entre ambas partes.

"Si tú haces una serie de acuerdos y firmas una serie de enmiendas para tratar de reducir el gasto en lo que sea, lo que no puede ser es que, con unas herramientas financieras, saques el dinero de otro lado sin pasar por el Pleno y termines gastándotelo en donde habíamos pactado que no te lo ibas a gastar", ha señalado.

De cara a la negociación de las cuentas de 2027, Vox reclama que cualquier acuerdo quede sujeto a compromisos concretos y que puedan ser comprobados posteriormente.

La formación considera que el futuro Presupuesto debe garantizar el cumplimiento de los pactos alcanzados, además de asegurar la prestación de los servicios públicos y unas inversiones municipales ajustadas a las necesidades de Sevilla.