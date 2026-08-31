Sevilla recupera la Casa Cernuda tras dos años de obras y una inversión de más de 1,5 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el interior de la Casa Cernuda. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado la rehabilitación integral de la Casa Cernuda, el inmueble de la calle Acetres donde nació el poeta sevillano Luis Cernuda.

Las obras, iniciadas en septiembre de 2024 y ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo con una inversión de más de 1,5 millones de euros, han permitido recuperar el edificio y conservar buena parte de sus elementos originales.

El inmueble se convertirá ahora en la Casa de las Letras de Sevilla, un nuevo espacio museístico dedicado a la figura y la obra de Cernuda cuya inauguración está prevista para el próximo 16 de diciembre.

"Tras 10 años esperando su rehabilitación y con una inversión de más de 1,5 millones de euros, hemos recuperado la Casa Cernuda. Con ello, no solo rehabilitamos un inmueble histórico, sino que devolvemos a Sevilla la memoria de uno de sus poetas más universales", ha señalado José Luis Sanz, alcalde de la capital hispalense.

"Este espacio", ha añadido, "se convertirá en centro neurálgico de la conmemoración del 27 y en referente cultural donde las nuevas generaciones podrán conocer y disfrutar de las letras sevillanas".

La actuación se ha centrado en la consolidación estructural del inmueble, la renovación de las cubiertas, las instalaciones y los revestimientos. Uno de los principales resultados de los trabajos ha sido la conservación de gran parte de la estructura original de madera del edificio.

El proyecto contemplaba inicialmente la sustitución de casi todas las vigas de los forjados superiores. Sin embargo, un nuevo estudio realizado durante las obras determinó que la mayoría mantenía una resistencia suficiente para ser conservada.

Finalmente, solo se han renovado las vigas que presentaban un peor estado, situadas en la zona de la galería.

Para mantener estos elementos de madera y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa de seguridad contra incendios, se ha instalado un falso techo continuo que aumenta la resistencia al fuego de los forjados.

También se ha aplicado un tratamiento preventivo contra la termita en las cabezas de las vigas.

Recuperar originales

La intervención ha permitido además recuperar el aspecto original de la cubierta mediante la colocación de teja cerámica, después de retirar las placas de fibrocemento instaladas en reparaciones anteriores.

En el interior se ha unificado el acabado de los paramentos con pintura al silicato, mientras que en la fachada de la calle Acetres se ha utilizado jabelga tradicional. El inmueble cuenta asimismo con una nueva escalera de hormigón armado.

Los trabajos sacaron a la luz también restos arqueológicos pertenecientes a la casa del siglo XIX. Entre ellos se encuentran la solería de una vivienda anterior, bóvedas y la cimentación de una fuente.

Retrasos en la apertura

Estos elementos ampliaron el plazo de ejecución de las obras respecto al previsto inicialmente y, debido a su interés, han quedado protegidos bajo el suelo del edificio y documentados.

Pero el hallazgo más singular de la intervención han sido unas pinturas decorativas murales originales de la vivienda, construida en 1900. Las pinturas aparecieron después de retirar los papeles pintados modernos que las cubrían y presentaban un elevado nivel de deterioro y desprendimiento.

Su recuperación requirió un proceso de restauración desarrollado en varias fases. Primero se realizó una consolidación de emergencia en las zonas con riesgo de desprendimiento, utilizando grapas de mortero y papel japonés.

Posteriormente se llevó a cabo la limpieza mecánica de las capas de cal y papel pintado que ocultaban la decoración original y se fijó el estrato pictórico mediante soluciones acrílicas.

Los restauradores también repusieron los morteros que se habían perdido con mortero de cal y arena, siguiendo un criterio de mínima intervención. Las zonas dañadas fueron sometidas a una reintegración cromática con témpera y acuarela y, finalmente, el conjunto recibió una capa de protección de resina Paraloid B-72.

Las pinturas podrán contemplarse cuando abra sus puertas la Casa de las Letras de Sevilla. En concreto, serán visibles en toda la galería de la planta baja y en parte de la planta alta del inmueble.

La aparición de estos elementos decorativos obligó además a modificar el proyecto inicial para preservar los muros donde se conservan las pinturas. Para ello se reubicó el hueco previsto para el ascensor, una modificación que, según el Ayuntamiento, no ha supuesto alteraciones significativas en el conjunto de la actuación.

Una vez terminada la rehabilitación, será el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), dependiente del área de Cultura del Ayuntamiento, el encargado de adaptar el inmueble para su nuevo uso museístico.

El objetivo es que la antigua Casa Cernuda se convierta así en la Casa de las Letras de Sevilla, un espacio dedicado a la figura y la obra del poeta sevillano.