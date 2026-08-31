Pagés del Corro, Plaza Nueva o el Metro: las obras que se encontrarán los sevillanos a la vuelta del verano

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras en la Macarena. Ayuntamiento de Sevilla. E.P.

La vuelta a la rutina en Sevilla supone este año la vuelta a las obras.

La ciudad lleva meses plagada de multitud de trabajos que, tal y como explican desde el Ayuntamiento hispalense, eran "necesarios" para mejorar diversos aspectos.

Desde el Metro hasta la llegada -al fin- de la línea TB1, más conocida como Tranvibús, a la plaza del Duque pasando por Pagés del Corro o los toldos de San Telmo.

Más de una decena de obras pertenecientes a distintas áreas que están en marcha desde hace meses.

Una de las que más ha dado de qué hablar es la que tiene como objetivo acercar a los vecinos del periférico barrio de Sevilla Este hasta el centro de la ciudad de forma más rápida.

El tranvibús se encuentra ya en su fase final a la espera de que, si nada se tuerce, el próximo 28 de septiembre comience a circular por las inmediaciones de la Campana. Eso sí, los primeros viajes serán de prueba.

Esta línea, que por ahora llega hasta el Prado de San Sebastián, ha contado con una inversión superior a los 20 millones de euros y no ha estado exenta de polémica.

El motivo de ello, según los vecinos del citado barrio sevillano, eran los "atascos" que la reorganización de las vías había ocasionado debido a la pérdida de uno de los carriles para los vehículos particulares.

Sin embargo, el Gobierno municipal considera la actuación como uno de los grandes logros del mandato de Sanz.

Finalmente, el proyecto final verá la luz este mes de septiembre.

Pagés del Corro y Plaza Nueva

Las obras de Pagés del Corro se han ganado el título de la mayor intervención de la empresa municipal de agua de Sevilla, Emasesa.

Los trabajos han contado con un presupuesto superior a 7,7 millones de euros y tienen como objetivo mejorar la red de saneamiento, renovar el pavimento y sumar más árboles a la vía.

La actuación comenzó el pasado mes de agosto de 2025 y se prevé que dure hasta enero de 2027. La misma, que ha estado dividida en cuatro fases, encara ahora la última, entre las calles Evangelista y Victoria.

El paso de los operarios por esta arteria del barrio de Triana ha supuesto una dificultad añadida para los negocios de la zona.

Por este motivo, el Consistorio ha abierto una convocatoria para solicitar una ayuda económica por parte de los comercios afectados en cada uno de los inicios de las fases.

Otra de las grandes obras que los sevillanos se encontrarán a la vuelta de las vacaciones será la de Plaza Nueva.

El Consistorio trabaja desde hace un año en la mejora de este enclave del Casco Histórico.

Según el calendario de ejecución, será en la primavera de 2027 cuando los hispalenses disfruten de la plaza con un espacio central más amplio, nuevo mobiliario y pavimento.

En concreto, se está empleando granito gris y mármol antideslizantes, se han renovado bancos y mejorado la iluminación artística del monumento a San Fernando y la fachada del Ayuntamiento.

Además se están saneando los árboles actuales y se plantarán nuevos ejemplares.

El Metro

Como no podía ser de otra forma, la del Metro es otra de las grandes obras.

La Junta de Andalucía trabaja en poner en marcha el Tramo Norte de la Línea 3 para el próximo 2023. Esta irá desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián y contará con 12 paradas.

Actualmente, los trabajos llegan hasta el entorno de la Macarena, lugar en el que se ubicará la estación más compleja según la Junta, y se prevé que a finales de este año hayan alcanzado las inmediaciones de María Auxiliadora.

En ella se están empleando maquinarias de alta precisión como una hidrofresadora traída desde Bélgica.

Los toldos del puente de San Telmo seguirán en el centro de la diana en el arranque de septiembre.

La estructura debía estar lista para el pasado mes de abril, pero "las lluvias de inicio de año y la envergadura" de los trabajos han hecho que se retrase, según el Ayuntamiento.

A partir del inicio del curso, los operarios seguirán inmersos en la implantación de esta estructura, que, al igual que la del puente del Cachorro, será permanente.

Otras actuaciones

Desperdigadas por la urbe hay otras actuaciones menores.

Entre ellas se encuentran la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua de la calle Párroco Antonio González Abato.

Esta actuación comenzó el pasado 17 de agosto y, según el Consistorio, tiene una duración de cuatro semanas.

También estará en marcha tras las vacaciones la de la calle Artesanos Peluqueros. La misma ha contado con una inversión de más de 400.000 euros y tiene un plazo previsto de seis meses.

Hasta la primavera del 2027 estarán los operarios trabajando en la calle Trajano. Estas labores se enmarcan en el programa de renovación de infraestructuras hidráulicas en el Casco Antiguo.