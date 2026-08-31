La alcaldesa 'socialista' de Sevilla que apoyó a Sánchez y a su mujer cuando la imputaron pero ahora ignora a Montero

Cristina Los Arcos, alcaldesa 'socialista' del municipio sevillano de Espartinas, apoyó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a su mujer Begoña Gómez cuando el juez Peinado imputó a esta última.

"Cuando trabajas para mejorar la vida de los españoles, a los trabajadores, a los pensionistas, a las mujeres, a las empresas, al medioambiente... a todos!!! #ClaroQueValeLaPena", publicaba en sus redes sociales en abril del 2024 junto a una fotografía del secretario general de su partido.

Sin embargo, ahora la primera edil espartinera ha dado un 'volantazo'. Los Arcos ha sido una de las pocas 'socialistas' que se ha atrevido a desobedecer la que fuera la mano derecha de Sánchez, María Jesús Montero, actual líder de la oposición en Andalucía.

Contra todo pronóstico, la alcaldesa ha convocado en su localidad una manifestación en apoyo a Ceuta, decisión que ha estado impulsada por la condición de Gema Gamir: una compañera de partido y gobierno "de Ceuta y 'caballa' de nacimiento".

Ambas ediles publicaron en las redes sociales del Ayuntamiento un vídeo en el que llamaban a la movilización de los vecinos.

Lo hicieron cuando el PSOE ya había declarado su rechazo a la manifestación y un día antes de que los altos cargos del partido recibieran un comunicado oficial en el que se aseguraba que la formación "no va a participar" en ninguna de estas protestas puesto que las consideraban "partidistas".

A día de hoy, el Consistorio no ha aclarado si continúa con la intención inicial o por el contrario recula y secunda el escrito, que está firmado por Montero. Fuentes municipales consultadas por este medio señalan que "no se va a realizar ninguna intervención".

Su trayectoria política

Los Arcos comenzó su andadura en la política bien temprano.

Tal y como se muestra en el Portal de Transparencia del Consistorio que lidera, estuvo vinculada a su partido desde la juventud hasta que en 2007 se afilió a él. A partir de ahí, y a pesar de que antes abrió su propia asesoría, empezó a escalar en el partido.

En 2014, con Susana Díaz a la cabeza del PSOE-A, ocupó el cargo de Secretaria de Administración en Espartinas y un año después comenzó como concejala.

Finalmente, en 2019 se alzó como alcaldesa del municipio gracias al apoyo de IU-Adelante Espartinas y en 2023 Los Arcos se estrenó también como diputada provincial y vicepresidenta de la Diputación, por detrás únicamente de Javier Fernández.

Con la llegada de la socialista que ahora ha desobedecido las órdenes de su formación, el partido rojo consiguió por primera vez hacerse con el Gobierno de este municipio del Aljarafe.

Pero sus logros no se quedan solo ahí: Los Arcos repitió como regidora municipal tras los últimos comicios locales después de conseguir una mayoría absoluta.

Sus redes sociales desprenden una buena sintonía con los ministros de Pedro Sánchez.

Cristina Los Arcos felicitó a la exministra Nadia Calviño cuando esta puso rumbo a Europa e hizo lo mismo cuando llegó el turno de Teresa Ribera.

Además, ha agradecido al responsable de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, la gestión de proyecto de la SE-40, una infraestructura clave para el pueblo sevillano.

No obstante, pese a los elogios dedicados al equipo de Pedro Sánchez, en sus perfiles no hay rastro de ninguna felicitación al líder socialista cuando volvió a ser investido presidente.

Más allá de un tuit en el que le muestra, tanto a él como a su esposa, "todo" su "apoyo y cariño" ante la "campaña de acoso y derribo" que estaban "sufriendo", el secretario general del partido no vuelve a aparecer.

Fiel a su condición de socialista, progresista y feminista, Los Arcos ha defendido públicamente a la polémica tertuliana Sarah Santaolla. "No estás sola", publicó cuando Santaolalla denunció la "escalada de violencia" que estaba "sufriendo"; y lo mismo hizo cuando estalló el escándalo por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.

El mandato de la alcaldesa ha estado salpicado por algún que otro escándalo.

El primero de ellos responde a una denuncia interpuesta por parte del grupo municipal del PP ante la Fiscalía.

Dicha formación acusaba al Gobierno local de tener "abandonada" la Plaza de Toros del pueblo.

Sin embargo, tal y como se recoge en una noticia publicada en el 'Diario.es', la regidora municipal, basándose en unos informes técnicos, aseguraba que el estado del edificio era óptimo. En la misma pieza indicaba que "hay cosas más importantes" en las que invertir el dinero.

Por otra parte, hasta 13 cargos del Ayuntamiento espartinero -tres de la actual legislatura y otros dos de la anterior entre ellos- se vieron envueltos en una investigación judicial debido a un presunto caso de corrupción en contratos.

Por ahora, el juez ha decidido exculpar a cinco de los investigados.

EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con la alcaldesa de Espartinas de cara a la redacción de esta noticia pero, por ahora, no ha recibido respuesta.