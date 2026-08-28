Sevilla da el acelerón y se cuela en el 'top 5' de destinos favoritos en septiembre: ha subido ocho puestos en solo tres años

Que Sevilla es una de las ciudades más visitadas de Europa ya se sabe.

Cada año, millones de visitantes invaden las zonas más turísticas de la hispalense. También las que no lo son tanto.

Sin embargo, ahora la fiebre por conocer la capital andaluza va un poco más allá.

Lejos de la tendencia de los últimos años, la ciudad se encuentra ahora entre los cinco destinos favoritos de los españoles para visitar en septiembre. Este es un dato que llama aún más la atención si se tiene en cuenta que hace tan solo tres años, en 2023, el puesto que ostentaba la urbe era el 13, ocho menos que ahora.

Así lo revela el último informe de la agencia GuruWalk, una de las mayores organizadoras de 'free tours' de Europa.

La empresa ha llevado a cabo un análisis sobre las reservas de julio, agosto y septiembre.

Un estudio que confirma un "claro patrón". Cuando bajan las temperaturas, toman fuerza los lugares del interior y del sur de España.

Según los datos facilitados por la agencia a este medio, durante los meses de julio y agosto, Sevilla pasó desapercibida para los españoles.

Roma, Budapest y Venecia ocupaban el pódium en julio. A estas ciudades le seguían Oporto, Praga, Berlín, Londres, Ámsterdam, Cracovia y Lisboa.

En cuanto a agosto, los destinos eran prácticamente los mismos. La diferencia en la serie residía en que salían Venecia y Cracovia y, en su lugar, entraban Viena y Dubrovnik.

No sería hasta septiembre, según las previsiones que barajan los expertos teniendo en cuenta las reservas realizadas por los usuarios, cuando empezarían a colarse las ciudades españolas. Todas sin costa, por cierto.

La primera que aparece es Madrid, que se situaría en el tercer puesto. Tras ella llega Sevilla, con un quinto, y Toledo, en la séptima posición.

Si la situación continúa según lo previsto, esta será la primera vez en estos últimos cuatro años que la hispalense se encuentre entre los destinos favoritos de los españoles durante el mes de septiembre.

En 2023, la ciudad andaluza estaba situada en el puesto número 13; en 2024, en el número 16; y en el 2025, en la décima posición.

"El cambio de tendencias en los destinos escogidos es la prueba de que hay dos tipos de viajero español en verano: el que prefiere la costa, que impera en julio y agosto, y el que busca el interior y el sur, que despierta en cuanto baja el pico máximo del calor y el número de visitantes se reduce", explica Belén Casanova, portavoz de GuruWalk.

Asimismo, la representante de la compañía recalca que "septiembre no es un mes menor" y que, de hecho, "es el momento en el que destinos como Madrid y Sevilla encajan perfectamente con lo que buscan muchos viajeros".

Datos de septiembres anteriores

En septiembre de 2025 visitaron Sevilla 116.842 españoles, lo que se traduce en un 17,70% más que en agosto y algo más de un 6% que en el mismo periodo de 2024.

Estos datos se desprenden del informe mensual realizado por 'Sevilla City Office', el organismo de Turismo de la ciudad.

El mismo estudio revela además que la mayoría de los viajeros nacionales procedían de Andalucía (más de 39.000), seguidos de los madrileños y de los catalanes.

24.628 y 9.755 turistas llegaron a la capital desde ambas ciudades respectivamente.

En 2024 los datos fueron algo peores.

Un total de 108.715 turistas españoles eligieron Sevilla para alargar las vacaciones. Una cifra que significa un descenso de más de un 19% respecto al 2023 y un aumento de casi un 15% en comparación con el mes de agosto

En cuanto a la procedencia de los turistas, no hay diferencias respecto a septiembre de 2025. Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña fueron, de nuevo, las regiones de donde vinieron más.