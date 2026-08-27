Vox recurre la mezquita del Polígono Sur y desmonta su uso cultural: "No nos engañan, es un centro religioso con minarete"

"A Vox no nos van a engañar a estas alturas: es un centro religioso con minarete, zonas separadas por sexo, patio de abluciones...". Así de tajante se ha mostrado este jueves Fernando Rodríguez Galisteo, portavoz adjunto del partido en el Ayuntamiento de Sevilla.

Los de Abascal han presentado un recurso de alzada contra el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo del pasado día 28 de julio, que daba 'luz verde' a la licencia de construcción del denominado «Centro Cultural Islámico de Sevilla» en el Polígono Sur.

El grupo solicita que se declare nula dicha licencia o se revoque. Mientras, exige la suspensión cautelar de la licencia, lo que impediría que se empezaran a acometer las obras.

En Vox no "se creen" que el del solar de la calle Victoria Domínguez Cerrato vaya a ser un "centro socio-cultural" como defiende la promotora, Fundación Mezquita, dependiente de la Comunidad Islámica de España.

"Uno de los argumentos nucleares del recurso es fundamentar que se trata de un centro de culto", ha señalado Rodríguez Galisteo.

De lo contrario, añade, "por qué se va a construir un minarete de 30 metros, por qué patio para abluciones, por qué una sala en la planta baja para hombres y en la primera para mujeres".

Sin detalles técnicos, jurídicos y de uso

El Grupo municipal considera que el proyecto bendecido por el Gobierno local de José Luis Sanz vulnera distintos aspectos del PGOU, se ha avalado "sin el examen jurídico y técnico suficiente".

No se detallan los usos ni se conoce siquiera el propietario del solar. Y aunque el arquitecto Vázquez Consuegra, responsable del proyecto, niega que "se configure como un edificio de culto", en Vox no tienen dudas de que así sea.

"¿Va a permitir el Ayuntamiento un centro socio-cultural donde las mujeres no pueden entrar en zonas reservadas para los hombres, o viceversa, vulnerando el principio de igualdad constitucional?", se pregunta el portavoz de la formación 'verde'.

Además, duda de que un proyecto de esta naturaleza tenga encaje en el Polígono Sur y asegura que "los vecinos nos han pedido que hagamos todos lo que podamos hacer para que se revoque la licencia".

Para Vox, "el alcalde tendrá que decidir si continúa con este proyecto u obliga a los promotores a no ejecutarlo". Aunque no han mantenido contactos este verano, mantienen "la mano tendida al alcalde por si quiere sentarse a hablar de la mezquita".

Una vez presentado el recurso de alzada, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que tendrá que llevarlo al Consejo de Gobierno de Urbanismo.

"Si hay silencio administrativo o una resolución rechazándola, acudiremos a los tribunales para que determinen los jueces si es un centro religioso o cultural", ha explicado Rodríguez Galisteo.

Más superficie religiosa que cultural

Para el portavoz adjunto, "el proyecto hace aguas por todos lados" y nadie aclara "la finalidad principal de la construcción", que tiene "más superficie dedicada a la mezquita que a lo que ellos denominan otros usos culturales".

Hay, por tanto, una "clara contradicción entre la denominación y calificación del proyecto y su configuración material".

Según los datos del expediente analizados por Vox, la mezquita ocuparía 771,40 m² frente a los 681,70 m² del centro cultural, donde muchos espacios serían de uso terciario: cafetería, tiendas, coworking, oficinas...

En cuanto al minarete, que alcanzaría los 30 metros, se trata de "un elemento que puede tener una incidencia significativa sobre el paisaje urbano y los valores arquitectónicos, sociales y culturales del entorno, por lo que reclama una justificación específica y suficiente".