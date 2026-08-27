Encuentran el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en un trastero del barrio sevillano de Triana

El cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado en el trastero de una vivienda del barrio hispalense de Triana.

La voz de alarma la dio el pasado martes un vecino de la zona, quien, debido al "fuerte olor" que había en las inmediaciones del espacio, alertó a las autoridades.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Nacional, quienes han descartado que se trate de una muerte violenta puesto que el cuerpo no presentaba signos.

El trágico suceso, que ha sido adelantado por 'Diario de Sevilla', ha tenido lugar en la calle Tejares.

Ante la ausencia de indicios de muerte violenta, el cuerpo policial ha descartado la prolongación de las investigaciones y ha apuntado a que se ha tratado de una muerte por causas naturales.