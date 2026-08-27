Detenido un trabajador de un centro día de Sevilla por la muerte de un anciano el pasado viernes en un microbús

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta responsable de la muerte de un anciano de 84 años el pasado viernes en un microbús.

Además, el Instituto Armado investiga la implicación de otra en los hechos, que tuvieron lugar en el municipio sevillano de Tomares. Los dos implicados forman parte del personal del centro de día al que asistía la víctima.

Según señalan los agentes en un comunicado emitido a los medios de comunicación, el octogenario, que usaba silla de ruedas, fue olvidado en el espacio destinado a los usuarios que utilizan este transporte.

Después de varias horas, los trabajadores del centro entraron en el microbús y se dieron cuenta de la presencia de la víctima. Esta presentaba signos de deshidratación.

Inmediatamente, los efectivos alertaron al servicio de emergencias. No obstante, una vez en el lugar de los trágicos hechos, los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del anciano.

A raíz de lo sucedido, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe inició una investigación para esclarecer las circunstancias.

Tras la recopilación de indicios y las declaraciones, los agentes detuvieron a una persona e investigan a otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.