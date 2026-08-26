Detenido una semana después el conductor que se fugó tras atropellar a otro cuando cambiaba la rueda en Sevilla

La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable del atropello mortal que tuvo lugar el pasado martes 18 de agosto en una carretera de Sevilla y que se dio a la fuga tras el suceso.

Así lo ha informado la Benemérita a través de un comunicado. En el escrito añaden que fue el estudio y análisis de "los escasos" restos hallados en el lugar de los hechos los que permitieron dar con la autoría.

La víctima era un militar de 29 años destinado en Tabladas, en la capital hispalense. Este estaba cambiando la rueda de su coche a la altura del municipio de Carmona la mañana del citado día cuando un conductor lo arrolló.

Ahora, una semana después del trágico acontecimiento, se ha conocido que el vehículo que embistió al fallecido era una furgoneta.

Una vez localizado el furgón, los agentes comprobaron que este presentaba signos compatibles con el atropello mortal del peatón.

En el operativo para dar con el responsable han participado agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (U.N.I.S.) del Sector de Tráfico de Andalucía junto al Equipo de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla.

Tras identificar al conductor fugado, los agentes lo detuvieron y pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Ahora se enfrenta a dos supuestos delitos de homicidio por imprudencia y de abandono del lugar del accidente.

Para el primero de estos hechos se contempla una pena de prisión de uno a cuatro años y privación del derecho a conducir de hasta seis años.

En el caso del segundo, la ley recoge una sanción de hasta cuatro años de prisión y la prohibición de derecho de conducir por un periodo de 1 a 4 años.

La Guardia Civil recuerda que el abandono del lugar en un siniestro, además de constituir un delito, supone una conducta especialmente grave, al dejar desamparados a víctimas y dificultar la atención inmediata.

Asimismo, todo conductor implicado en un siniestro vial tiene la obligación legal de detenerse, permanecer en el lugar y colaborar con los servicios de emergencia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.