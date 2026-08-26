Detenido en el aeropuerto de Sevilla un hombre que ingirió 100 cápsulas con 1,5 kilos de cocaína para colarlas en España

Imagen de las cápsulas de cocaína. Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Sevilla a un hombre de 51 años procedente de Guinea Conakry que transportaba cerca de un kilo y medio de cocaína tras ingerir cerca de 100 cápsulas.

Durante la investigación, denominada Conakry, los agentes vieron en el detenido diversos indicios que apuntaban a que podría llevar sustancias estupefacientes en su interior.

El hombre había hecho escala en el aeropuerto de Marruecos.

Ante las sospechas, el varón fue trasladado hasta un centro hospitalario, lugar donde se le realizaron las pruebas radiológicas oportunas.

Estos análisis acabaron confirmando las sospechas de los agentes: el hombre guardaba en su organismo más de un centenar de cápsulas.

Una vez expulsadas, la Policía Nacional comprobó que contenían cocaína.

El detenido permaneció ingresado en el centro hospitalario hasta completar el proceso de expulsión, debido al grave riesgo que este método de transporte supone para la vida.

Finalizadas las actuaciones policiales y tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Ahora se le vincula un presunto delito de tráfico de drogas.

Dicha actuación policial está enmarcada en los dispositivos que llevan a cabo los agentes para prevenir y combatir la introducción de sustancias estupefacientes a través del aeropuerto de Sevilla.