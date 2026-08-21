Curro Romero recibe el alta médica tras dos días ingresado en un hospital de Sevilla por una neumonía

El torero Curro Romero ya ha recibido el alta médica después de dos días ingresado en el hospital hispalense Virgen Macarena a causa de una neumonía.

El diestro, de 92 años, ingresó el pasado miércoles como consecuencia de complicaciones respiratorias. No obstante, poco después de ser atendido por los médicos, su estado de salud mejoró.

Según informaron medios locales, Curro Romero presentaba una notable mejoría tras su ingreso hospitalario.

Fue su propia mujer, Carmen Tello, quien informó el pasado martes de que "lo peor" había pasado.

Ahora, el maestro ha recibido el alta médica, una noticia que ha sido adelantada por ABC de Sevilla, quedando su paso por el Macarena en un susto.

No es la primera vez que el torero ingresa en el hospital. El pasado mes de abril también tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario por la misma dolencia.

Además, durante el 2025, el sevillano fue atendido por los facultativos en dos ocasiones, una por una infección de orina y otra por problemas respiratorios.