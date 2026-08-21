La calle San Eloy, el 'imán' de Sevilla que atrae a las pastelerías 'para llevar': "Es un centro comercial al aire libre"

La calle San Eloy de Sevilla se ha convertido en una de las principales vías comerciales del Casco Histórico hispalense. Se trata de un "centro comercial al aire libre" en pleno corazón de la ciudad.

Esta vía congrega decenas de comercios de todo tipo. Los hay desde más tradicionales como la cafetería 'Churros con chocolate' hasta más innovadores como el Museo de las Ilusiones o la marca copenhaguense 'Flying Tiger'.

Esto sin olvidar, claro está, las tiendas de grandes multinacionales de ropa o aquellas destinadas a los turistas. Quien está en busca de un 'souvenir' con el que recordar su estancia en la capital andaluza puede encontrarlo en esta zona también.

Entre la amalgama de comercios de todas clases que habitan en esta calle sevillana, desde hace unos años para acá están tomando protagonismo una serie de locales gastronómicos de lo más innovadores: pastelerías 'take away'.

Primero fue 'Ratatouille Cheesecake', uno de los rincones favoritos de los amantes de las tartas de queso.

Este llegó a San Eloy en 2024 y, tal y como explicó su impulsor, Scander Chatty, a este digital, el motivo de su ubicación era que "está cerca del Zara".

Lo mismo pasó con 'El monstruo de laboratorio', un establecimiento perteneciente a la misma casa pero que tiene como producto estrella las famosas galletas americanas.

Ahora, ha sido "el mejor pastelero del mundo" según la Unión Internacional de Panadería y Pastelería, Domi Vélez, quien ha puesto el ojo en la calle.

La semana pasada, el lebrijano anunció la apertura de su nueva tienda en San Eloy. Un local que abrirá sus puertas los próximos meses y en el que solo se podrán comprar los famosos 'domicaos'.

Según cuenta el propio Vélez a EL ESPAÑOL, la decisión de 'plantar' su último lanzamiento en esta zona viene impulsada por la idea de que es "un centro comercial al aire libre en el centro de Sevilla".

La existencia desde hace años de alternativas parecidas a la suya atrae, según explican el panadero y desde la Federación de Comercios de Alimentación (FEICASE), "a un mismo público".

A pesar de que los citados establecimientos -salvo los que pertenecen al mismo dueño- son competencia, "el hecho de que todos estén ubicados en la misma zona los ayuda a generar ventas".

"Es la misma tendencia que hay en otras zonas como en el Polígono de la Carretera Amarilla, donde prácticamente solo hay concesionarios de coches".

El perfil del consumidor

La llegada a San Eloy tiene también como objetivo la búsqueda de un determinado "perfil del consumidor".

Conocedor de que esta es "una zona muy comercial", Vélez quiere que su producto llegue al "cliente que viene y va".

La nueva será una tienda completamente diferente a las que el sevillano ya tiene por otras zonas de la provincia.

En el resto de establecimientos se vende pan y algunos, como el ubicado junto a la Plaza del Salvador, funcionan como cafetería.

Ahora, el concepto que aterriza en San Eloy es parecido al que ya vive ahí desde 2024.

Será un pequeño local de alrededor de 30 metros cuadrados en el que la gente entre, elija el sabor de su dulce y se vaya a degustarlo fuera.

Domi Vélez busca complacer a todo tipo de clientes, pero esta vez el foco está puesto en el "turista sevillano o nacional".

También en aquel ciudadano que "va a comprar a las tiendas de moda cercanas y quiere merendar algo rápido".

La nueva propuesta de Vélez, al igual que sus antecesores, busca ofrecer el dulce tradicional con un toque diferente.

Si bien 'Ratatouille Cheesecake' apuesta por mini tartas de queso de sabores originales y 'El monstruo de laboratorio' por las galletas americanas, el lebrijano ha decidido despachar únicamente 'domicaos' pero con una imagen completamente renovada.

Tal y como él mismo relata a este medio, tendrá nuevo nombre, se podrá elegir en el momento el sabor del interior del pan y se baraja incluir algún que otro 'topping' y cambiar el bollo.

En cuanto a la estética de la tienda, esta será tradicional.

Con esta nueva incorporación, queda claro que los comercios innovadores van ganando terreno -aún más- en el centro de Sevilla.