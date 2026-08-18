Sevilla reduce su consumo energético un 66% en tres años con la sustitución de 31.300 luminarias

El Ayuntamiento de Sevilla ha renovado más de 31.300 luminarias en tres años gracias a una inversión de 17,5 millones de euros.

La actuación, que se ha llevado a cabo a través de la Gerencia de Urbanismo hispalense, ha permitido sustituir las farolas tradicionales por otras con tecnología led de alto rendimiento energético.

Con la sustitución de las luminarias se ha conseguido un ahorro energético del 66%.

Para el delegado de Urbanismo sevillano, Juan de la Rosa, este es un "paso decisivo hacia una ciudad más eficiente y segura". En total se ha renovado prácticamente cuatro de cada diez luminarias del alumbrado público.

"No se trata solo de ahorrar energía y dinero, que también, sino de mejorar la seguridad vial y peatonal de los sevillanos gracias a una luz de mejor calidad", ha subrayado el edil.

Según una nota emitida por el Consistorio, las actuaciones se han llevado a cabo "en todos los barrios de la ciudad", permitiendo "sustituir luminarias de descarga obsoletas —de baja eficiencia, alto consumo y luz amarilla con mala reproducción del color— por nuevas luminarias led de alta eficiencia y bajo consumo".

La opción elegida por el Gobierno local tiene "temperatura de color de 3.000 kelvin que ofrece una luz blanca cálida y una buena reproducción cromática".

Este cambio permite a los usuarios de los espacios públicos una mejor detección de los elementos y mayor confort visual, lo que redunda en un incremento de la seguridad vial.

Además, las nuevas luminarias mejoran la seguridad eléctrica y la fiabilidad del funcionamiento de la red.

Alrededor de 80% del presupuesto invertido ha estado destinado a la sustitución de las bombillas de descarga por led.

No obstante, también se han realizado mejoras como la dotación de redes equipotenciales subterráneas a los soportes para reforzar la seguridad eléctrica, mejoras en centros de mando, protección y control, y la ampliación de la red de alumbrado en algunos parques y calles.

Por otra parte, el ayuntamiento también ha llevado a cabo actuaciones de sustitución de soportes obsoletos por otros nuevos galvanizados y pintados de mayor resistencia sustituyendo alrededor de 350 unidades.

En los últimos tres años se ha renovado el 41% del parque de luminarias del alumbrado público de Sevilla. Se ha incorporado tecnología led de alta eficiencia y bajo consumo.

En total, las luminarias led representan el 75% del total del parque del alumbrado público.

De la Rosa ha explicado además que "las luminarias antiguas suponían un gasto mayor y ofrecían una peor visibilidad; con esta inversión conseguimos ahorrar un 66% de energía y, al mismo tiempo, garantizar espacios públicos más seguros y confortables para el conjunto de la ciudadanía".