La Policía rescata en Sevilla a un bebé al que sus padres habían abandonado en el coche mientras iban al supermercado

Imagen de un agente de la Policía Nacional. Policía Nacional.

La Policía Nacional ha rescatado a un bebé al que sus padres habían dejado en el coche con casi todas las ventanas cerradas en Sevilla.

Según ha comunicado el cuerpo en una nota de prensa, los progenitores fueron detenidos por abandonar al menor en el interior del vehículo, que estaba ubicado a pleno sol, mientras iban al supermercado.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del pasado lunes, en la que se registraron temperaturas de alrededor de 40 grados, en una calle de la capital hispalense.

Un vecino que andaba por la vía se percató de que había un niño llorando. Tras descubrir que el sonido venía del interior de un coche, llamó a los agentes.

Inmediatamente, la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar de los hechos.

Una vez allí, las autoridades comprobaron que todos los pestillos estaban cerrados y que los padres únicamente habían dejado abierta una ventana de manera parcial.

El bebé estaba con el rostro enrojecido, las prendas de vestir mojadas y congestión térmica, lo que les obligó a actuar.

Tras forzar el vehículo, el niño fue trasladado en ambulancia a un centro de salud para comprobar su estado.

Cuando llegaron los padres del pequeño, afirmaron a los policías que habían ido a comprar a un supermercado cercano.

La pareja ha quedado detenida y ahora se enfrenta a un presunto delito de abandono.