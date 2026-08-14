El mapa de las VPO de Sevilla: dos años para levantar cada promoción, el 80% son para alquilar y 700 se darán en 2028

El precio de una vivienda de protección oficial (VPO) en Sevilla ha llegado a superar los 240.000 euros. Aun así, estos inmuebles se han convertido para muchos en la única posibilidad de conseguir un hogar.

La capital hispalense se ha puesto las pilas en lo que a la construcción de este tipo de infraestructura se refiere.

El alcalde de la ciudad, el 'popular' José Luis Sanz, ha declarado que de aquí al final de la legislatura -el próximo mes de mayo- quiere haber entregado alrededor de unas 1.000 VPO de las más de 2.200 que hay proyectadas. De todas estas, 2.040 son obra nueva y 160 están siendo rehabilitadas.

Así lo señaló durante una entrevista a la agencia de noticias Europa Press, conversación en la que también manifestó su deseo de que los precios de estas promociones bajaran.

Para ello, ha pedido su implicación al Gobierno central, administración de la que dependen gran parte de las ayudas fiscales.

Si se sigue construyendo a este paso, "el problema de la vivienda en Sevilla podría estar solucionado en unos ocho o diez años". O al menos así lo cree Manuel Morillo, gerente de Emvisesa, empresa municipal de vivienda.

Según los datos promocionados por la entidad pública, 346 pisos fueron entregados en 2025 y otras 354 llaves ya han sido dadas a sus nuevos dueños hasta el 28 de julio de 2026.

Pero el grueso está todavía por llegar.

Un total de 448 viviendas se entregarán durante lo que queda de este año, mientras que 363 están previstas para el que viene.

Concretamente, durante el primer semestre de 2027 se darán 345 y durante el segundo será el turno de otros 18 inmuebles.

El gran salto llegará en 2028, con 691 viviendas previstas para el segundo semestre.

Por todo esto, se espera en los próximos meses un desembarco de personalidades políticas en la capital andaluza.

Y es que cabe recordar que el pasado mes de junio se desplazó hasta Sevilla la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el único objetivo de participar en la entrega de 16 llaves para así representar al Gobierno de Sánchez.

Dos años para levantar un residencial

El tiempo medio empleado en la construcción de uno de estos residenciales oscila entre "el año y medio y los dos años", dependiendo de la características de la urbanización.

No obstante, a estos plazos "hay que sumarles unos seis meses previos" destinados a poner a punto toda la burocracia. Que no es poca.

Una de las razones por las que la construcción de los inmuebles se ralentiza es "la falta de mano de obra".

Según explica el gerente de Emvisesa a EL ESPAÑOL, "las empresas se encuentran con muchos inconvenientes para encontrar personal".

Es más, para Morillo, este es el principal problema a la hora de edificar en la capital hispalense. "También los costes de producción y la necesidad de mejorar la fiscalización". Nada de falta de suelo.

En la actualidad hay en marcha 23 promociones a lo largo y ancho de toda Sevilla. Desde Palmas Altas hasta Los Pajaritos, pasando por Torreblanca, Pino Montano y Triana.

Todas ellas levantadas gracias a una inversión de 329.675.214 euros procedentes de diferentes administraciones.

VPO más pequeñas y para alquilar

Tal y como indicó el alcalde de Sevilla en torno al 80% de estos inmuebles están destinados al alquiler: 1.814 son para alquilar y 386 para vender.

Con esta dinámica lo que se pretende es dar "más facilidades" a los jóvenes que quieren acceder a una VPO.

Por esta razón, Morillo considera de especial relevancia que "desde el Gobierno central se impulsen más ayudas fiscales" para así cambiar de estrategia.

La unidad familiar es uno de los factores que está condicionando la composición de los inmuebles.

La bajada de la natalidad ha propiciado que ahora se opte por construir pisos con menos habitaciones que hace unos años.

"La gran mayoría de los inmuebles son de dos y tres dormitorios". Aquellos que cuentan con uno o cuatro son porque "ha sobrado algún hueco".

Nuevos desarrollos urbanísticos

El pasado mes de junio, Sanz presentó el plan Sevilla Centro Vivo, una estrategia con la que se busca devolver el acento sevillano al Casco Antiguo.

El Ayuntamiento rehabilitará edificios municipales en desuso para dotar a la urbe de 1.000 VPO más repartidas por el centro histórico, Triana y parte del Prado de San Sebastián.

Estas son las últimas promociones que se han anunciado, pero el primer edil ha hecho hincapié en el potencial que tienen otras zonas de la ciudad.

En concreto, durante la entrevista destacó la fuerza de Higuerón Norte, Pítamo, Palmas Altas Sur, Santa Bárbara y el Distrito Portuario.

Estas cinco promociones permitirán que Sevilla cuente, de cara al periodo 2027-2031, con una cartera de más de 30.000 viviendas.

Entre estos desarrollos destaca Higuerón Norte, con capacidad para unas 2.200 viviendas, mientras que Santa Bárbara contempla más de 20.000.

De esta forma, Sevilla afronta los próximos años con una bolsa de suelo y proyectos que, si finalmente se materializan, supondrán un importante incremento del parque residencial de la ciudad y, especialmente, de la oferta de vivienda protegida.