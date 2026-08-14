Fin a una odisea de 30 años: Sevilla renueva el pavimento de la SE-20 tras una inversión de casi 6 M€

Imagen del alcalde de Sevilla tras las obras en la SE-20. Ayuntamiento de Sevilla.

Parece ser que ha llegado a su fin una odisea de alrededor de 30 años.

Tras retrasos por su titularidad y parones debido al tren de borrascas del principio de este año, el pavimento de la SE-20, que presentaba socavones, fracturas y cuarteamientos, ha quedado completamente renovado.

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que las labores de asfaltado en esta vía, conocida como Ronda Supernorte, han concluido. Lo han hecho después de unos cinco meses de trabajo y gracias a una inversión de casi seis millones de euros.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha visitado el resultado de la intervención y ha destacado la mejora que esta ha supuesto para la seguridad de los conductores y la movilidad en la zona.

Las actuaciones se han concentrado en los más de diez kilómetros que van desde Estadio de la Cartuja, en la salida de Carlos III, hasta salida hacia la carretera A-8008, de Sevilla a Brenes, incluida esta conexión, en dirección hacia la autovía A-4.

Se han renovado la vía en ambos sentidos de circulación. Es decir, más de 20 kilómetros en total.

Las tareas se han tenido que llevar por fases para garantizar la operatividad de la vía y minimizar las afecciones al tráfico.

Ahora, los operarios trabajarán en el embellecimiento de las medianas y las rotondas, que pondrán a punto a esta arteria clave de la movilidad de la ciudad.

"Esta inversión no es un simple asfaltado. Hemos reparado de manera integral una infraestructura fundamental para Sevilla. La seguridad vial es prioridad", ha declarado Sanz.

"La mejora de la SE-20 forma parte de una actuación mucho más amplia para transformar y mejorar las conexiones del norte de Sevilla. Estamos preparando las infraestructuras que necesita una ciudad que crece y que tiene que seguir generando nuevos espacios residenciales, empresariales y de actividad económica. Estos trabajos se unen a los más de 150 kilómetros de asfaltados que hemos renovado en toda la ciudad de Sevilla en tres años", ha concluido el alcalde.

La SE-20 pasó a ser titularidad del Ayuntamiento tras la cesión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El pasado 2025, el Consistorio adjudicó las obras, sin embargo, según señalaron en su momento fuentes municipales, estas se fueron atrasando por las condiciones climatológicas.

Las lluvias y el frío de comienzos de este año impedían a los operarios trabajar. Es más, la Policía Local se vio obligada a cortar dicha carretera durante algunas jornadas debido al estado de la misma y al tren de borrascas.