Andalucía sigue sumando casos del virus del Nilo: tres nuevos positivos en la provincia de Sevilla elevan a 34 los positivos

Un operario inicia las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo. María José López EP

El virus del Nilo continúa su avance en la provincia de Sevilla, con un goteo de casos que se van actualizando a diario, por parte de Sanidad.

Este jueves, Andalucía ha sumado tres nuevos contagios, lo que ha elevado a 34 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, según ha notificado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

En concreto, los nuevos casos son leves y se han localizado en Aznalcázar, con dos positivos y en Almensilla, con un positivo, según la última actualización remitida por la Junta de Andalucía.

La presencia del virus se mantiene exclusivamente en la provincia de Sevilla, que es la única de Andalucía en la que se han producido contagios en lo que va de verano.

De los 34 casos confirmados hasta el momento, 24 han presentado una enfermedad leve y diez han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha registrado una defunción, una persona se ha curado sin secuelas y los otros 32 presentan una evolución provisional favorable.

El municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con siete, seguido de La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco cada uno; Dos Hermanas y Aznalcázar, con cuatro casos; y Palomares del Río, con tres.

A ellos se suman dos casos en Almensilla y otros dos en Sevilla capital, mientras que Bollullos de la Mitación y Los Palacios y Villafranca han contabilizado un caso cada uno.

Ocho casos esta semana

A pesar de que continúan siendo cifras alejadas de los datos registrados en 2024, cuando en toda Andalucía se registraron más de 100 contagios por la picadura de este mosquito, los ocho casos confirmados esta semana son un dato relevante.

El mes de julio finalizó con tan solo nueve contagios, por lo que los positivos han aumentado exponencialmente desde que inició agosto, con un goteo constante de casos, todos en la provincia de Sevilla.

De hecho, se ha producido un hecho simbólico: el virus ha vuelto a la capital, con dos casos, después de que no se produjera ni un solo positivo en 2025, tras el detectado en el verano de 2024.

Ante esta situación, la Consejería ha insistido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos.

También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

15 municipios sevillanos en alerta

En paralelo, actualmente son 20 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. La última actualización incorporó a Los Palacios y Villafranca, mientras que ha finalizado la alerta que permanecía activa en Constantina.

Sevilla, además de ser la única provincia donde se han detectado positivos por el virus del Nilo en lo que va de verano, también es donde más localidades permanecen como área de alerta.

En concreto, son quince los municipios sevillanos en alerta: Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

Además, en Málaga permanecen en alerta tres localidades, Fuengirola, Mijas --en la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en el barrio de Campanillas.

También están en alerta los municipios de Salobreña, en la provincia de Granada, y Lopera, en la provincia de Jaén.