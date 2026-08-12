El virus del Nilo pone en alerta a Andalucía: Sevilla supera la treintena de casos tras confirmar dos nuevos positivos

Un pick up nebulizador interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO). Rocío Ruiz EP

La presencia de virus del Nilo en la provincia de Sevilla continúa aumentando, con un goteo incesante de casos que se va actualizando a diario.

Este miércoles, Andalucía ha elevado a 31 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este miércoles dos nuevos positivos, todos ellos en la provincia de Sevilla.

En concreto, los nuevos casos son leves y se han localizado en Coria del Río y Villamanrique de la Condesa, con un positivo en cada uno de estos municipios, según la última actualización de la Junta de Andalucía.

Hasta el momento, la presencia del virus del Nilo se mantiene exclusivamente en la provincia, por lo que los 31 casos confirmados pertenecen todos a Sevilla.

De los 31 casos confirmados hasta el momento, 22 han presentado un cuadro leve, mientras que los nueve restantes han desarrollado una enfermedad neuroinvasiva, la forma más grave de la infección.

En cuanto a su evolución, una persona de 82 años, con patologías previas murió y otra se ha recuperado sin secuelas, mientras que los otros 29 pacientes mantienen por ahora una evolución clínica favorable.

Villamanrique, foco principal

Todos los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla, por lo que los esfuerzos de la Junta son que este no se extienda a otras provincias.

Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con siete, seguido de La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco cada uno; Dos Hermanas, con cuatro casos; y Palomares del Río, con tres.

A ellos se suman dos casos en Aznalcázar y otros dos en Sevilla capital, mientras que Almensilla, Bollullos de la Mitación y Los Palacios y Villafranca han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha detallado además que los análisis de laboratorio han permitido descartar la infección por virus del Nilo en 457 personas. A ello se suma el estudio de 113 casos de meningitis víricas para detectar posibles arbovirosis.

En paralelo, actualmente son 20 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. La última actualización incorpora a Los Palacios y Villafranca, mientras que ha finalizado la alerta que permanecía activa en Constantina.

Sevilla, además de ser la única provincia donde se han detectado casos en lo que va de verano, también es donde más localidades permanecen como área de alerta.

En concreto, son quince los municipios sevillanos en alerta: Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

Además, en Málaga permanecen en alerta tres localidades, Fuengirola, Mijas --en la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en el barrio de Campanillas. También están en alerta los municipios de Salobreña, en Granada, y Lopera, en la provincia de Jaén.

La declaración de un área en alerta supone reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, así como intensificar las acciones de promoción comunitaria y la información a la población para favorecer las medidas de prevención frente al virus.

Además, los ayuntamientos de estos municipios deben aumentar los trabajos de control y tratamiento de los mosquitos vectores.