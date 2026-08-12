Por primera vez desde 1905, un eclipse solar se verá este miércoles en Sevilla, un fenómeno único en un siglo

Una persona fotografía el cielo, en una puesta de sol. Xunta de Galicia EP

Llegó el día. Sevilla tiene una cita este miércoles con uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 podrá contemplarse desde la capital andaluza y desde distintos puntos de la provincia, aunque con una diferencia fundamental respecto a buena parte del norte y el este de España: en Sevilla será parcial y el Sol no llegará a desaparecer por completo.

La Luna comenzará a interponerse entre la Tierra y el Sol alrededor de las 19:42 horas. El fenómeno alcanzará su máximo aproximadamente a las 20:38, cuando la ocultación será especialmente llamativa, y continuará hasta coincidir prácticamente con la puesta de Sol, prevista en Sevilla en torno a las 21:20 horas.

Será, por tanto, un eclipse para contemplar al atardecer y con una peculiaridad añadida: aunque Sevilla queda fuera de la banda de totalidad, la cobertura alcanzará aproximadamente entre el 94% y el 95% del diámetro solar.

Además, llega con buenas noticias: el de este miércoles será el primero de los tres eclipses que se podrán disfrutar desde la península ibérica, de un trío de eclipses, que se verán desde España entre 2026 y 2028.

Esa diferencia puede parecer pequeña sobre el papel, pero desde el punto de vista astronómico resulta decisiva: no llegará a producirse la oscuridad propia de un eclipse total ni será posible observar desde Sevilla la corona solar.

Un fenómeno excepcional más de un siglo después de 1905

El eclipse del 12 de agosto tiene además un componente histórico. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, desde el que tuvo lugar el 30 de agosto de 1905. Aquel eclipse recorrió parte de España y su franja de totalidad atravesó la Península.

Es importante señalar que en el caso de Sevilla: la ciudad no verá un eclipse total en 2026, sino parcial. Sin embargo, es una fecha excepcional, ya que este eclipse sí se podrá ver de modo total en otras zonas de la Península. La franja de totalidad atravesará buena parte de España de oeste a este.

Localidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares podrán contemplar cómo el disco lunar llega a cubrir completamente el Sol durante unos instantes. Andalucía, en cambio, permanecerá al sur de esa franja.

¿A qué hora se verá el eclipse solar en Sevilla?

El horario será uno de los aspectos fundamentales para quienes quieran observarlo desde la capital.

El eclipse comenzará en Sevilla sobre las 19:42 horas, aunque la hora exacta puede variar ligeramente dependiendo del punto concreto de observación. El máximo llegará alrededor de las 20:38 horas, cuando la Luna habrá cubierto cerca del 95% del diámetro solar.

A partir de ese momento comenzará la fase final del fenómeno. El eclipse coincidirá con las últimas horas de luz del día y terminará prácticamente al mismo tiempo que el Sol se esconda por el horizonte, alrededor de las 21:20 horas.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la provincia de Sevilla cuenta con importantes lugares para disfrutar de este evento.

En la capital andaluza, se encuentran la Isla de la Cartuja, por sus amplias zonas abiertas y su orientación; el Parque del Alamillo, que ofrece extensas áreas con pocos obstáculos; y el entorno del Guadalquivir, donde será posible buscar un horizonte occidental despejado.

Para aquellos que estén dispuestos a desplazarse para ver este eclipse, existen buenas opciones, entre los diferentes municipios de la provincia de Sevilla.

Entre ellos, destacan Estepa, al tener la posibilidad de contemplarlo desde el Mirador Balcón de Andalucía, situado en el Cerro de San Cristóbal, Osuna, con la opción de seguirlo desde el Mirador de Buena Vista, que tiene una posición privilegiada.

Además, una de las actividades más atractivas tiene lugar en la localidad de El Pedroso, porque allí se organizará "Eclipsia Sevilla", una actividad guiada en el entorno natural del embalse del Huéznar.