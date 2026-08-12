Los mejores rincones de Huelva para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto, único en España en más de un siglo

Huelva será uno de los territorios andaluces donde el eclipse solar del 12 de agosto podrá contemplarse con una de las mayores coberturas de España, aunque desde la provincia no llegará a producirse la totalidad.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se verá de forma parcial en Andalucía, aunque la franja de totalidad recorrerá España de oeste a este. El fenómeno tendrá lugar al atardecer y alcanzará su máximo en las capitales andaluzas entre las 20:36 y las 20:39 horas.

El máximo del eclipse se producirá en Huelva alrededor de las 20:38 horas. En ese momento, el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte, por lo que convendrá evitar edificios, árboles o cualquier otro obstáculo que pueda ocultarlo durante los últimos minutos del fenómeno.

La Luna ocultará más del 93 % del disco solar y el fenómeno coincidirá con el atardecer, lo que hará especialmente importante elegir un lugar con el horizonte occidental despejado.

Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, aunque Huelva, al igual que toda la región andaluza se queda fuera de la franja de totalidad.

El del próximo miércoles será el primero de los tres eclipses que se podrán disfrutar desde la península Ibérica de un trío de eclipses, que se verán desde España entre 2026 y 2028.

El Muelle del Tinto y el Conquero

En Huelva capital, dos de las mejores opciones serán el Muelle del Tinto y el Mirador del Conquero, dos enclaves muy diferentes pero que comparten una característica especialmente valiosa para este eclipse: permiten disfrutar de amplias perspectivas sobre el entorno de la ciudad.

El histórico Muelle del Tinto será una de las alternativas más atractivas para contemplar el eclipse en la capital. Su ubicación junto al estuario y su prolongación sobre el agua ofrecen un entorno abierto, especialmente interesante cuando el Sol se encuentre próximo al horizonte.

El muelle permanece accesible durante las 24 horas, por lo que se podrá estar allí durante el máximo del eclipse.

Para aprovechar mejor la ubicación, lo recomendable será situarse en el tramo que ofrezca una visión más despejada hacia el oeste-noroeste, la dirección en la que se encontrará el Sol durante la máxima cobertura. El entorno del estuario puede proporcionar además un escenario especialmente atractivo para fotografiar el eclipse.

No es el único punto recomendado en la capital onubense. La segunda gran opción dentro de Huelva capital será el Mirador del Conquero.

Situado en uno de los cabezos más característicos de la ciudad, permite contemplar una amplia panorámica de Huelva, la ría y las marismas del Odiel. La Oficina de Turismo de Huelva lo considera uno de los puntos privilegiados de la ciudad y señala que alcanza casi 60 metros de altura en algunos sectores.

Además, el mirador permanece abierto las 24 horas, por lo que será posible acceder durante la tarde del eclipse.

Su principal ventaja frente al Muelle del Tinto será la altura. Al encontrarse elevado, ofrece una perspectiva más amplia del paisaje y facilita la búsqueda de un punto desde el que mantener despejada la dirección del Sol.

Miradores fuera de la capital

Para aquellos que estén dispuestos a desplazarse para ver este eclipse, existen buenas opciones, entre los diferentes municipios de la provincia de Huelva.

Uno de los lugares más interesantes será Peña de Hierro, en Nerva. El enclave se encuentra a unos 500 metros de altitud y figura entre los puntos de la provincia con mejores condiciones para observar el eclipse.

La Luna llegará a ocultar aproximadamente el 95 % del Sol, por lo que el fenómeno será especialmente llamativo. A la altura se suma la amplitud del paisaje de la zona minera, que permite disfrutar de una perspectiva muy diferente a la de la capital.

La costa onubense ofrece otra de las grandes alternativas. El Acantilado del Asperillo, en el término municipal de Almonte, permite disfrutar del eclipse en un entorno dominado por las dunas y el océano Atlántico.

La Luna cubrirá alrededor del 94 % del disco solar y el máximo se producirá poco antes de la puesta de Sol. La ausencia de grandes edificios y la amplitud del paisaje convierten este enclave en una opción especialmente atractiva para quienes quieran contemplar el fenómeno cerca del mar.

Otro de los puntos destacados será La Fontanilla, en Palos de la Frontera. Su ubicación y el entorno abierto de la zona permiten disfrutar de una amplia perspectiva del cielo durante el atardecer.

El eclipse alcanzará allí una ocultación cercana al 94 %, suficiente para producir una notable disminución de la luz ambiental, aunque sin llegar a convertir el día en noche.

La Fontanilla es además un enclave de fácil identificación y con un importante valor histórico, lo que lo convierte en otra alternativa atractiva para quienes quieran combinar la observación astronómica con una visita a uno de los lugares vinculados a la historia colombina de Huelva.

El entorno del Guadiana

En el extremo occidental de la provincia, Ayamonte ofrece también posibilidades interesantes. La zona cuenta con espacios elevados y abiertos que permiten buscar una posición con el horizonte occidental despejado.

Entre los puntos destacados figura la denominada Torre de seguridad, situada a una cota elevada y con una ocultación cercana al 94 %. También resulta interesante el entorno del Guadiana, donde la amplitud del paisaje puede facilitar la observación del Sol durante los últimos minutos del eclipse.

En caso de decidir verlo disfrutando cerca de la frontera con Portugal, cerca del río Guadiana, más que elegir necesariamente el punto situado a mayor altura, convendrá priorizar aquellos lugares desde los que no haya obstáculos en la dirección en la que se producirá la puesta de Sol.