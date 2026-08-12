Lola Fernández, óptica de Sevilla: "No esperábamos este nivel de locura con las gafas para el eclipse"

En las ópticas y farmacias del centro de Sevilla, las respuestas ante la pregunta '¿tenéis gafas para ver el eclipse?' se han ido reduciendo con el paso de los días a dos: o 'están agotadas' o 'nunca tuvimos'.

Los suministros que quedaban antes de este miércoles desaparecieron en los días anteriores, mientras que en muchos sitios solo pueden explicar a los interesados, que son muchos, que nunca contaron con esos artículos.

En ambos casos, conseguir gafas de eclipse en Sevilla se ha ido convirtiendo, día por día, en una misión imposible.

"No pensábamos que iba a haber este nivel de locura", confiesa Lola Fernández, empleada en Visual Óptica, en la popular calle Sierpes.

La semana pasada la demanda fue aún escasa en este negocio. Ni siquiera contaban con gafas de este tipo. Pero a medida que se acercaba el fin de semana, los clientes aparecieron.

Hasta 150 gafas han vendido en este establecimiento, donde se agotó la remesa ya el martes y no fue posible reponer más existencias. En los seis negocios de esta franquicia en Sevilla se han encontrado con el mismo escenario.

"Nos las han pedido cada dos minutos, españoles y extranjeros, todo el mundo quería gafas, incluso nos llaman por teléfono", señala Fernández.

La "locura" de última hora

Lunes, martes y miércoles el flujo ha sido constante, "a todas horas". "Incontable la gente que ha venido toda la semana pasada, pero los últimos días ha sido una locura", confirma Elena Sánchez, de General Óptica, al lado de Las Setas.

El martes y el miércoles, "desde antes de abrir ya estaban llamando", añade. En este establecimiento se agotaron también las gafas y han tenido que darle una negativa a todos, vecinos y turistas. "Nadie se esperaba esta petición tan masiva".

Los profesionales confiesan que se han sentido desbordados y son conscientes de que el año que viene hay otro eclipse solar que generará demanda. Esperan que les pille más abastecidos.