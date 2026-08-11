El virus del Nilo no da tregua en Andalucía: tres nuevos casos en Sevilla elevan a 29 los positivos este verano

Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo..jpg María José López EP

Andalucía ya suma 29 casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026. La Junta ha comunicado este martes tres nuevos positivos, todos ellos detectados en la provincia de Sevilla.

Los nuevos contagios corresponden a Sevilla capital, La Puebla del Río y Los Palacios y Villafranca, con un caso en cada municipio, según la última actualización de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

De los 29 casos confirmados hasta ahora, 20 han cursado con sintomatología leve y nueve han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución, uno de los pacientes de 82 años falleció, otro se ha recuperado sin secuelas y los 27 restantes presentan, de momento, una evolución favorable.

Todos los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla.

Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con seis, seguido de La Puebla del Río, con cinco; Coria del Río y Dos Hermanas, con cuatro casos cada uno; y Palomares del Río, con tres.

Con el nuevo positivo en Sevilla capital, ya son dos los casos confirmados en la ciudad, lo que confirma que el virus se mantiene activo en la capital andaluza.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 358 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 110 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 3.039 determinaciones entre el 1 de junio y el 9 de agosto.

Siguen 20 municipios en alerta

En paralelo, actualmente son 20 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. La última actualización incorpora a la localidad de Los Palacios y Villafranca, mientras que ha finalizado la alerta que permanecía activa en Constantina.

Sevilla, además de ser la única provincia donde se han detectado casos en lo que va de verano, también es donde más localidades permanecen como zona de alerta.

En concreto, son quince los municipios sevillanos en alerta: Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

Además, en Málaga permanecen en alerta tres localidades, Fuengirola, Mijas --en la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en el barrio de Campanillas. También están en alerta los municipios de Salobreña, en Granada, y Lopera, en la provincia de Jaén.

La declaración de un área en alerta supone reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, así como intensificar las acciones de información y sensibilización entre la población para promover las medidas de protección frente al virus.

Además, los ayuntamientos deben aumentar los trabajos de vigilancia, control y tratamiento de los mosquitos transmisores en sus respectivos municipios.

Sanidad pide evitar las picaduras

Ante esta situación, la Consejería ha insistido en la importancia de extremar las medidas de prevención y protección, especialmente entre las personas más vulnerables y en los municipios donde se ha detectado una mayor presencia del mosquito transmisor en las últimas semanas.

Entre las recomendaciones figura el uso de repelentes autorizados, vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos.

También se aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas de uso doméstico o repelentes ambientales y mantener apagadas las luces cuando no sean necesarias.

Salud Pública ha incidido además en la necesidad de evitar cualquier acumulación de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos. Estos espacios pueden convertirse en puntos de cría para las larvas de mosquito.