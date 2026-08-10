Muere Carlos Telmo después de una vida dedicada al protocolo, la comunicación y los grandes eventos sociales de Sevilla

Carlos Telmo, uno de los comunicadores y relaciones públicas más conocidos de Andalucía, ha fallecido a los 75 años tras dejar una trayectoria profesional estrechamente vinculada a algunos de los acontecimientos sociales, culturales y mediáticos más destacados de las últimas décadas.

Fue director de Relaciones Externas y Servicios VIP durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y director de Protocolo del Pabellón de España en la de Shanghái de 2010.

Aunque nació en Ronda, tierra de la que siempre ha defendido sus tradiciones, ha estado afincado en la capital hispalense durante años, concretamente en el barrio de San Lorenzo. Fue aquí donde convirtió a las relaciones sociales en su forma de vida.

Su nombre quedó estrechamente vinculado a Sevilla durante el citado evento internacional del 92. En esta cita se encargó de atender y acompañar a numerosas personalidades de todos los puntos del mundo, una experiencia que acabaría marcando su carrera.

Años después, su conocimiento del protocolo y capacidad para moverse entre personalidades de distintos ámbitos lo llevaron hasta la ciudad china de Shanghái.

Telmo calificó su andadura en el país asiático como director de Protocolo del Pabellón de España como algo "inolvidable".

Sin embargo, el comunicador no solo estuvo vinculado con el mundo institucional. También era una figura habitual de la crónica social.

Su estrecha relación con la Casa de Alba a través de su amistad con la duquesa, Cayetana Fitz-James Stuart, le llevó a ejercer como portavoz de la familia durante la boda de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera.

La prensa de la época recogió el enorme despliegue de protocolo y comunicación que rodeó el enlace entre el torero y la aristócrata.

Telmo fue una de las caras reconocibles de algunos de los actos sociales más sonados de Sevilla.

El alcalde de la urbe, José Luis Sanz, ha publicado en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento al malagueño "por todo lo que le dio a Sevilla".

"Sevilla despide a un hombre bueno, maravilloso embajador de Sevilla, extraordinario vecino de San Lorenzo", ha destacado el regidor municipal.

Sevilla despide a un hombre bueno, maravilloso embajador de Sevilla y extraordinario vecino de San Lorenzo. Hoy quiero recordar a @telmocarlos con esta foto de la recordada Ana García Romero para el @elmundoand



Gracias por todo lo que le diste a Sevilla. Un abrazo al cielo,amigo pic.twitter.com/E2glje2b08 — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) August 10, 2026

Durante su trayectoria trabajó en el emblemático Hotel Alfonso XIII, participó en el lanzamiento del parque de atracciones de Isla Mágica y organizó numerosas bodas y demás eventos.

Más allá de los focos y la vida social hispalense, Telmo tuvo siempre presente a su tierra natal.

En 2016 fue elegido como pregonero de la Feria y Fiestas de Pedro Romero, después de haber sido el encargado del pregón de la primera edición de Ronda Romántica.

Ahora, el relaciones públicas será enterrado en la ciudad malagueña, tras haber dejado un legado basado en la comunicación, el trato personal, la elegancia y la capacidad de conectar.

Ronda y Andalucía pierden así a uno de sus personajes más singulares y a un hombre que llevó el nombre de su ciudad por algunos de los escenarios internacionales más importantes de las últimas décadas.