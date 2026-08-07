El Virus del Nilo no da tregua: aumentan a 21 los casos tras detectarse dos nuevos en Coria del Río y Villamanrique

Un pick up nebulizador interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental. Rocío Ruiz EP

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en la comunidad, elevando a 21 el número de diagnósticos registrados esta temporada.

Los nuevos positivos se tratan de dos casos leves detectados en Coria del Río y Villamanrique de la Condesa, ambos en la provincia de Sevilla, dos de las localidades con mayor afectación hasta la fecha.

En un comunicado difundido por la Consejería, se ha informado de que, con datos recabados hasta este viernes a las 9.30 horas, se han declarado en Andalucía 21 casos de fiebre del Virus Nilo Occidental, todos en la provincia de Sevilla.

En cuanto a la localización, el virus por el momento permanece en la provincia de Sevilla, sin que haya salido a otras zonas de Andalucía.

En concreto, dos se han producido en Aznalcázar, uno en Bollullos de la Mitación, cuatro en Coria del Río, tres en Dos Hermanas, dos en Palomares del Río, cuatro en La Puebla del Río, uno en Sevilla capital y cuatro en Villamanrique de la Condesa.

De los 21 casos confirmados hasta la fecha, la evolución clínica ha sido de 19 evoluciones favorables, una curación sin secuelas y un fallecimiento. La forma clínica que han presentado los casos ha sido 15 enfermedad leve y seis enfermedad neuroinvasiva.

Fue la propia Consejería la que informó de la primera muerte del año en Andalucía a causa del virus, al confirmar el fallecimiento de un hombre de 82 años con patologías previas y natural del municipio de Dos Hermanas.

21 municipios en alerta

Además, se ha declarado una nueva área de alerta por circulación del virus en el Distrito Campanillas de Málaga Capital.

Con ello, son 21 los municipios declarados en Área de Alerta en Andalucía, según ha informado la Consejería, aunque la mayoría pertenecientes a la provincia de Sevilla.

En Sevilla son quince los municipios en los que se ha declarado alerta, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

En todo caso, los datos siguen estando bastante por debajo de la cifra registrada en todo el verano de 2024, cuando se produjeron más de 100 contagios en toda Andalucía, la mayoría en la provincia de Sevilla.