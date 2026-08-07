Sevilla ofrece una nueva semana cultural con flamenco, música medieval y fusiones sonoras

El Espacio Pive Amador, en la Sala Atin Aya, de esta feria cultural. Alejandro Verdugo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado sobre la programación cultural disponible del 6 al 12 de agosto en Sevilla.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, mantiene que “El verano es el momento perfecto para disfrutar de la cultura al aire libre. Por eso, impulsamos una programación que une patrimonio, talento y una gran diversidad de propuestas musicales”.

Una de los principales atractivos en la programación cultural para esta semana se trata de la actividad Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba.

De este modo, vuelve el ciclo Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba. Su undécima edición, consolida este ciclo como una de las citas culturales de la temporada estival en Sevilla.

El histórico patio mudéjar del palacio volverá a convertirse en un escenario al aire libre para una programación que reúne músicas de raíz de distintas tradiciones, con especial protagonismo del flamenco, junto a propuestas que recorren el patrimonio musical del Mediterráneo, Hispanoamérica y Europa.

Todos los conciertos que se han celebrado y que tendrán lugar hasta el próximo día 12 son a las 21:30 horas y tendrán entrada gratuita con reserva previa hasta completar aforo.

Las invitaciones podrán reservarse semanalmente, de lunes a jueves desde las 10:00 horas, a través de la web municipal. Cada persona podrá obtener un máximo de dos entradas por concierto.

Programación:

IberÁfrica: fusión entre músicas ibéricas y de Sudán: Nilo Azul

Día: Jueves, 6 de agosto

Hora: 21:30 horas

Lugar: Palacio Marqueses de la Algaba

Entrada: Gratuita con reserva previa online hasta completar aforo.

Música medieval: Artefactum

Día: Martes, 11 de agosto

Hora: 21:30 horas

Lugar: Palacio Marqueses de la Algaba

Entrada: Gratuita con reserva previa online hasta completar aforo.

Flamenco rock: Graci Rodríguez Band

Día: Miércoles, 12 de agosto

Hora: 21:30 horas

Lugar: Palacio Marqueses de la Algaba

Entrada: Gratuita con reserva previa online hasta completar aforo.

Noches en los Jardines del Real Alcázar

El Real Alcázar de Sevilla celebra la XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar, una de las grandes citas culturales del verano sevillano, que ofrecerá 63 conciertos entre el 25 de junio y el 19 de septiembre en el Jardín del Cenador de la Alcoba.

Todos los conciertos comenzarán a las 22:30 horas y las entradas están disponibles en:

https://www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas.

Próximas citas:

6 de agosto - Graci Rodríguez - Manuel Soto "Noly" - El campo no tiene llave; raíces y sueños de libertad - 22:30 h.

Entradas: https://www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas

7 de agosto - Dúo Almaclara - Medianoche en París - 22:30 h.

Entradas: https://www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas

8 de agosto - Cristina Bayón - Ramiro Morales - Lady Madness (La locura en la música vocal del Seicento) - 22:30 h.

Entradas: https://www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas

11 de agosto - María José Pérez - El duende del atardecer - 22:30 h.

Entradas: https://www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas

12 de agosto - Alicia Camiña - El jazmín de mi patio - 22:30 h.

Entradas: https://www.actidea.es/nochesalcazar2026/venta-de-entradas

Actividades y visitas guiadas:

Visitas guiadas a la Real Fábrica de Artillería:

Miércoles y jueves a las 10:00 h.

Recorrido por el edificio y visita a las exposiciones Hierve el huerto, ¡oh, oh!, de Irene Infantes, y Te dormirás y soñarás con la canción de las flores, de Raquel Algaba.

Talleres vinculados a las exposiciones:

Miércoles y jueves a las 11:30 h.

Real Fábrica de Artillería.

Visitas guiadas a la exposición "Obras maestras de la pintura sevillana"

Viernes, a las 10:00 h.

Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla.

Las visitas y talleres son gratuitos y requieren inscripción previa en:

https://docs.google.com/forms/d/1py0J4hllqZRTkgczrXrAGTesdNn9nbCbP

meeEtpGAzQ/edit.

Además, en la feria cultural también tendrán lugar los siguientes eventos:

Exposición ‘Hierve el huerto, ‘Oh,oh! – Irene Infantes

Hierve el huerto, ¡oh, oh! recorre la memoria, la materia y el territorio a través del trabajo de la artista sevillana Irene Infantes, en una muestra comisariada por Blanca del Río que dialoga con el pasado agrícola y la historia industrial del enclave.

Concebida específicamente para este espacio patrimonial, Hierve el huerto, ¡oh, oh! traza una lectura contemporánea del lugar mediante un lenguaje visual que conecta historia, arquitectura y materiales, y podrá visitarse con entrada libre hasta el próximo 20 de septiembre.

Día: Hasta el 20 de septiembre

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: Lunes-sábado, de 11:00 a 20:00 horas

Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición ‘Maquinaciones para un decenio’, de Pive Amador

La Sala Atín Aya acoge hasta el próximo 20 de septiembre la exposición Maquinaciones para un decenio (Años 70, siglo XX), del artista sevillano Pive Amador, una muestra comisariada por Fran G. Matute que reúne más de 200 fotografías -muchas de ellas inéditas- para recorrer la Sevilla de los años 70 a través de una mirada ligada a la contracultura, la música y la transformación social de la ciudad.

La muestra recupera el legado fotográfico de una figura clave de la cultura sevillana, vinculada también a artistas como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Imán y Silvio.

Día: Hasta el 20 de septiembre de 2026

Lugar: Sala Atín Aya

Hora: Martes a sábado, de 11:00-14:00 horas y de 18:00-21:00 horas | Domingos y festivos, de 11:00-14:00 horas

Exposición ‘Te dormirás y soñarás con la canción de las flores’, de Raquel Algaba

Raquel Algaba revisa el mito de los comedores de loto para reflexionar sobre una sociedad entregada al presente inmediato, al hedonismo y a la fragilidad de la conciencia.

A través de esculturas de cerámica pintada, dibujos y escenografías silenciosas, la artista sevillana plantea una lectura crítica y poética sobre conceptos como la felicidad, la utopía, el deseo o la memoria, incorporando además referencias interculturales que conectan imaginarios de Oriente y Occidente.

Día: Hasta el 20 de septiembre

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Horario: Lunes-sábado, de 11:00 a 20:00 horas

Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición ‘Obras maestras de la pintura sevillana’

La exposición Obras maestras de la pintura sevillana propone un recorrido por cuatro piezas esenciales del patrimonio artístico hispalense procedentes de la Fundación Focus Loyola, reunidas en un enclave de especial valor histórico.

Comisariada por Juan Suárez, la muestra permite contemplar la Vista de Sevilla de autor anónimo, Santa Rufina y La imposición de la casulla a San Ildefonso de Diego Velázquez, así como San Pedro penitente de Bartolomé Esteban Murillo, obra procedente del Hospital de los Venerables. La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Fundación Cajalmendralejo.

Día de finalización por confirmar

Lugar: Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla

Hora: Lunes-sábado, de 9:30-14:00 horas

Tardes, domingos y festivos, cerrado.

Acceso libre hasta completar aforo

‘Ritos, retos y restos’, últimos días

Ritos, retos y restos propone una reflexión sobre los procesos previos a la creación artística a través de la obra de seis artistas -Belén García-Mendoza, Bárbara Pérez, Celia Macías, Ana Rod, Lusesita y José Luis Vicario- que exploran la relación entre materia, memoria, intuición y ritualidad.

La muestra dialoga con la identidad artesanal y patrimonial del Centro de la Cerámica de Triana.

Día: Hasta el 10 de octubre de 2026

Lugar: Centro de la Cerámica de Triana

Hora: Martes - Sábado: 10:00-20:00 horas | Domingos y festivos: 10:00-15:00 horas

Entrada libre hasta completar aforo