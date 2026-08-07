Todo preparado este sábado en Sanlúcar de Barrameda para el comienzo de las carreras de caballos en la playa

A falta de los últimos detalles y retoques en el recinto de llegada de Las Piletas, ya está prácticamente todo preparado para que este próximo sábado 8 de agosto, se inicie una nueva temporada de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar.

En la jornada que abre la temporada 2026, en la que se celebra la 181.ª edición, se disputarán cuatro carreras para caballos pura sangre con la participación de un total de 27 ejemplares.

La primera de las pruebas dará comienzo a las 18.00 horas. y es el premio Memorial Jesús Ruiz Berlanga, dotado con 7.650 euros en premios, que se correrá sobre una distancia de 1.400 metros y en el que tomarán parte cinco caballos.

La segunda carrera del día, dotada con 9.350 euros, es el premio Grupo Indeso, en el que participarán seis purasangre que tendrán que recorrer una distancia de 1.400 metros. La carrera está reservada para amazonas y gentlemen.

La tercera prueba de la tarde es el premio Diputación Provincial de Cádiz, que cuenta con 8.500 euros para premios. Se correrá sobre una distancia de 1.600 metros y contará con seis caballos participantes.

La jornada inaugural de Sanlúcar de este año, se cerrará con la cuarta prueba del programa, el premio Vaus, dotado con 7.650 euros en premios y en el que tomarán parte diez caballos, que tendrán que recorrer una distancia de 1.600 metros.

Un año más estarán en Sanlúcar cuadras de renombre como, Los Niños, La Mata, Soñador, Río Cubas, Tinerfe y Díaz Ramos.

En cuanto a las montas, tendremos en las playas sanluqueñas para este primer día entre otros al portugués Ricardo Sousa y al argentino Nico Valle, además de Jaime Gelabert, Cristina Pérez y Denisa Sikorová. También competirán en las playas sanluqueñas los gentleman y amazonas Diego Sarabia, Pablo Laborde y Sara Giavarini, entre otros.

En el primer ciclo de este acontecimiento declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de agosto, se disputarán un total de 12 premios.

Además de los cuatro del primer día, se correrán el premio Schweppes, Lexus Jerez, Las Dunas Shopping, Fundación Unicaja, Helvetia Seguros y los Hipódromos de San Sebastián, Madrid y Dos Hermanas.

Recordemos que las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda tendrán su continuidad en el segundo ciclo, con la celebración de 14 pruebas, los días 21, 22 y 23 de agosto, en los que se disputarán los tradicionales grandes premios de la temporada; el Andalucía y el Ciudad de Sanlúcar.