Vuelve la polémica de la tasa turística con Vox en la consejería competente

Imagen de dos turistas en la Plaza de España de Sevilla. E.P.

La tasa turística vuelve a estar sobre la mesa. O al menos eso va a intentar el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

El regidor municipal ha informado de su intención de pedir una cita con el nuevo consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, quien representa al partido de Santiago Abascal y también ostenta el cargo de vicepresidente segundo gracias al pacto entre su formación y el PP tras las elecciones del pasado 17M.

Un acuerdo en el que, por cierto, no se menciona esta cuestión.

"Sevilla necesita este instrumento de financiación extraordinario", ha defendido Sanz durante una entrevista a la agencia de noticias Europa Press.

En esta misma conversación ha indicado que aún no ha solicitado el encuentro porque estaba esperando a que acabara el proceso de nombramientos posterior a la formación del Gobierno.

Sanz quiere que los sevillanos "salgan de la puerta de su casa y vean un cartel de obra en el que se lea que está financiada gracias a la tasa", pero para esto antes tiene que conseguir que las demás administraciones den su visto bueno al cobro al visitante.

Un escenario diferente

No es la primera vez que el alcalde sevillano intenta ganar este asunto. Sin embargo, esta vez el escenario es diferente.

Antes debía debatir esta cuestión con Arturo Bernal, quien nunca se mostró especialmente partidario de implantarla.

Su principal argumento era que, en los lugares donde ya se había puesto en marcha, la medida no había logrado acabar con los problemas.

Sin embargo, ahora la cartera competente ha cambiado de titular. El primer edil hispalense tendrá que hablarlo con el único representante de Vox en el Gobierno regional.

Los de Abascal ya han manifestado abiertamente su postura sobre este cobro a los viajeros.

Por ejemplo, Antonio Sevilla Rodríguez, diputado y presidente de Vox en Málaga lo catalogó como un "impuesto encubierto".

Por su parte, el ahora titular de Turismo indicó en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz que "cuando hablas con el sector, te dice que no la quieren, que es un problema político creado por los políticos para tener más recursos porque no gestionan bien".

No obstante, en esta misma comparecencia, celebrada cuando Gavira ya sabía cuál iba a ser su cargo en el Ejecutivo autonómico, no cerró la puerta a una posible aprobación.

El de Vox anunció su intención de reunirse con el sector "para ver qué tipo de sensibilidad tienen y por dónde van".

Apoyada por más alcaldes

La tasa turística ha sido apoyada por diferentes alcaldes, muchos de ellos del PP. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el regidor municipal de Málaga, Francisco de la Torre.

Sin embargo, ha sido el sevillano quien ha vuelto a reavivar el tema tras afirmar que "a lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el Casco Histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan".

"Al igual que los sevillanos pagamos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla [implantarla]", defendió el hispalense.

Según el 'popular', lo recaudado por este "instrumento de financiación extraordinario" debe tener un destino finalista, o al menos, un porcentaje.

Es decir, Sanz quiere que el dinero se invierta en actuaciones como la conservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos especialmente demandados por los visitantes, como la limpieza y la seguridad, la promoción turística de la ciudad o la ejecución de obras en los barrios.

Reacción de la oposición

La intención del alcalde ha provocado reacciones en la oposición municipal.

A pesar de que el líder del grupo socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, fue el primero en plantear esta polémica tasa y siempre ha defendido su implantación, ahora, lejos de ir en sintonía con el regidor municipal, ha indicado que le resulta "llamativo" que pretenda reabrir el debate ahora que el departamento depende de Vox.

Aun así, Muñoz ha afirmado que "el Grupo Municipal Socialista volverá a plantear la apertura de una mesa de trabajo con la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, el sector turístico, los agentes económicos y sociales y el resto de grupos políticos para consensuar un modelo de tasa turística adaptado a Sevilla".