Sevilla lidera la subida del precio del alquiler en España: 250€ más al mes por un piso y 400€ de media por habitación

Un cartel de alquiler de una vivienda, en foto de archivo. Ricardo Rubio EP

El acceso al alquiler de una vivienda en Sevilla continúa complicándose. Tanto que alquilar un piso supone 250 euros más al mes que el pasado año y una habitación asciende a 400 euros de media.

Encontrar una vivienda resulta cada vez más caro. La capital andaluza ha registrado en el segundo trimestre de 2026 el mayor incremento interanual del precio de los pisos completos entre las principales ciudades españolas analizadas por Spotahome.

La subida alcanza el 23,7% y eleva la renta media hasta los 1.355 euros mensuales, una cifra inasumible para la economía de muchos hogares sevillanos.

El dato dibuja un mercado en el que acceder a una vivienda completa exige cada vez un mayor desembolso. No obstante, pese a este aumento, Sevilla continúa lejos de la ciudad española donde más caro resulta alquilar.

Barcelona mantiene ese puesto, con una renta media de 1.750 euros al mes, pero ninguna de las grandes capitales experimenta un encarecimiento tan pronunciado como el sevillano.

Este aumento de casi el 25% respecto al precio de julio de 2025, supone un gasto medio de más de 250 euros adicionales respecto al nivel que tendría el alquiler si se mantuvieran los precios del año anterior en Sevilla.

El incremento en el precio del arrendamiento en la capital hispalense conlleva que Sevilla es, junto a Málaga, el lugar de Andalucía donde arrendar un apartamento cuesta más caro.

La capital malagueña tiene una media estimada en 1350€, según el informe elaborado por el portal especializado en vivienda Spotahome.

No obstante, Málaga supera a Sevilla en el precio del alquiler de habitaciones y en el mercado de compraventa, donde los precios son superiores.

La siguiente capital andaluza en aparecer en la lista es Granada, que mantiene su precio estable, por debajo de los 900 euros de media.

Lidera la subida de la habitación

El fenómeno no se limita además al alquiler de viviendas completas. Compartir piso tampoco escapa al encarecimiento.

Sevilla es la capital donde más ha subido el precio de la habitación, según el informe de Spotahome. El precio medio de una habitación en Sevilla ya ha alcanzado los 400 euros, tras experimentar un aumento interanual del 8,1%, el mayor avance en toda España en el último año.

Esto supone un incremento de 30 euros respecto al precio en julio de 2025, ya que hace un año, el precio medio de una habitación se situaba en los 370 euros, unos 30 euros menos que en la actualidad.

Eso sí, estos precios para quienes opten por compartir están por debajo de lo que cuesta una habitación en Málaga, que tiene una mediana cercana a los 600 euros por habitación compartida.

La evolución de ambas modalidades muestra, por tanto, una misma dirección: vivir de alquiler en la capital hispalense sigue aumentando, tanto para quienes buscan un piso completo como para quienes optan por compartir vivienda para reducir el coste mensual.

Para quienes no pueden asumir el coste de una vivienda completa, compartir el piso se presenta como una opción más económica, aunque también requiere ahora un mayor esfuerzo económico.

La situación de la vivienda es el problema que mayor preocupación causa en los españoles, según un estudio elaborado por el CIS.

Es por ello que las promociones de entrega de Vivienda de Protección Oficial (VPO) realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla suponen un importante escaparate político, tanto para los representantes del Consistorio como para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

La apuesta por las VPO

En Sevilla capital, el actual alcalde, José Luis Sanz, ha puesto el foco en esta medida durante su mandato: ha entregado 642 viviendas protegidas entregadas a familias sevillanas desde que se hiciera con el bastón de mando de la ciudad, en junio de 2023.

La cifra más llamativa es que de estas viviendas VPO, este 2026 ha sido el año donde más ha aumentado el número de promociones, ya que de las 642 entregadas, cerca de 300 se han concedido este año (291), lo que supone un 45% del total, según informó el Ayuntamiento este mes de julio.

Fueron promesas electorales del alcalde popular, y ha ido cumpliendo con los plazos. Además, han sido 6.134 viviendas en situación de protección oficial impulsadas en estos tres años, de las que 2.200 corresponden a la empresa pública (Emvisesa).

En el último pleno del estado de la ciudad, el asunto de la vivienda fue uno de los prioritarios, cuando Sanz señaló que el responsable de la situación era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtiendo de que era quien "había metido a toda España en el lío".

Es por ello que desde el Consistorio, han tratado de priorizar el tema de la vivienda en los últimos meses, incrementando el número de VPO y dando prioridad a resolver la situación inmobiliaria.

Además, otra de las medidas por las que han apostado, ha sido la puesta en marcha del Plan Sevilla Centro Vivo, cuyo objetivo es fomentar el uso residencial permanente en el Casco Antiguo.

Para ello, el propio Ayuntamiento destinará a tal fin parte del patrimonio inmobiliario municipal del que dispone: edificios administrativos sin uso, locales, casas-patio o antiguos domicilios que dispongan de las condiciones necesarias para formar parte de este parque residencial permanente.