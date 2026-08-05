La Policía Nacional detiene a dos hombres en Sevilla por robar 120 motos por toda España

Hasta 120. Este es el número de motos que dos hombres han robado alrededor de todo el país y almacenado en dos naves industriales ubicadas en Sevilla.

Ahora, agentes de la Policía Nacional, han conseguido desmantelar la organización y detener a dos personas por su presunta implicación en delitos de organización criminal, robos con fuerza, falsedad documental y estafa.

La investigación, denominada Pistón, comenzó cuando el cuerpo tuvo conocimiento de que en dos naves situadas en polígonos de la provincia sevillana podrían estar siendo utilizados como punto de almacenamiento de scooters robadas.

Finalmente, las autoridades lograron confirmar que los presuntos responsables de los hechos modificaban dichos vehículos para su posterior venta.

El cabecilla de la red utilizaba las naves como taller de reparación, simulando un negocio completamente legal.

Sin embargo, desde este punto indicaba a su 'empleado' cuál era el modelo de motocicleta que tenía que robar.

¡Modus operandi'

El 'modus operandi' era siempre el mismo: los ladrones utilizaban el puenteado eléctrico.

Posteriormente, los ahora detenidos dejaban las motos en las inmediaciones de la nave por si estas tuvieran algún sistema de localización.

Pasados unos días, llevaban los vehículos al falso taller para transformarlas y ponerlas a la venta.

Los agentes llevaron a cabo dos entradas y registros en las naves. En su interior encontraron 120 scooters y multitud de piezas y motores.

La Policía Nacional requirió de la ayuda de varias marcas de motocicletas para verificar los bastidores y las matrículas de 600 motos investigadas.

Los agentes se pusieron en contacto con todos los propietarios de las motos robadas. Estos estaban repartidos por toda España.