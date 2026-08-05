La Policía Local de Sevilla detiene a un hombre armado con un hacha y dos cuchillos que iba a agredir a su pareja

La Policía Local de Sevilla han detenido a un hombre armado con un hacha y dos cuchillos que iba a agredir a su pareja.

Según ha comunicado el Ayuntamiento hispalense, se trata de un varón con un amplio historial delictivo que ya había sido denunciado por amenazas y por quebrantar una orden de alejamiento.

La actuación fue llevada a cabo por el Grupo de Acción Rápida (GAR) y el Diana, que está especializado en violencia de género.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 3 de agosto, cuando los agentes de esta última unidad alertaron al GAR después de atender a la víctima.

La mujer les indicó cuál era la ropa que el supuesto agresor llevaba puesta y que este se movía en una motocicleta blanca.

Tras desplegar a sus agentes, el Grupo de Acción Rápida comprobó que por la zona en la que habían ocurrido los hechos había un varón que cumplía con las características.

Este hombre según ha indicado el Consistorio, tenía intención de entrar en el domicilio de la víctima cuando fue detenido.

La Policía le requisó el hacha, los dos cuchillos y un pico que llevaba escondido en la moto.

Los agentes llevaron a cabo dos actuaciones más durante la jornada del pasado lunes.

Los tres operativos tuvieron lugar en los distritos de Este-Alcosa-Torreblanca y El Cerro-Amate.

Además del agresor machista, las autoridades detuvieron a dos personas con reclamaciones judiciales pendientes, identificaron a otras 65, inspeccionaron 15 vehículos y levantaron cinco actas por tenencia o consumo de estupefacientes.

Grupo GAR

Desde el pasado mes de marzo el GAR opera como una unidad táctica de apoyo especializado para el resto de la plantilla del cuerpo de la Policía Local de Sevilla. El grupo está compuesto por 35 agentes seleccionados mediante un proceso riguroso y sometido a formación continua.

Todo ello, sumado a la dotación de uniformes, vehículos y sede específica en la calle Calatrava, supone una mejora notable en el servicio ciudadano y la consecución de una petición histórica del cuerpo policial.