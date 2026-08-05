El alcalde de Sevilla pedirá una cita con Gavira para solicitar la tasa turística: "Los sevillanos pagamos en otras ciudades"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pedirá una reunión con el nuevo vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, para volver solicitar la implantación de una tasa turística.

El regidor ha declarado que "a lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el Casco Histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan".

En una entrevista a la agencia de noticias Europa Press, el regidor municipal ha señalado que aún no han "pedido cita porque estábamos esperando a que terminaran los nombramientos", sin embargo, volverá a "poner encima de la mesa" la "necesidad" de la ciudad de este tipo de instrumento de financiación extraordinario u otro similar.

Sanz ha declarado que "al igual que los sevillanos pagamos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla".

No obstante, el primer edil hispalense ha insistido en que lo que quiere para la capital andaluza es "un instrumento de financiación extraordinario", independientemente de si se trata de la tasa o una repercusión del IVA que paga el turismo. "Me da igual cómo se llame", ha concluido el alcalde.

El destino de estos recursos, en palabras del 'popular', debe ser de forma finalista, o al menos un porcentaje, actuaciones como la conservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos especialmente demandados por los visitantes, como la limpieza y la seguridad, la promoción turística de la ciudad o la ejecución de obras en los barrios.

Para Sanz es "muy importante" que los sevillanos perciban los beneficios del turismo en la mejora de la ciudad.

"Creo que es muy importante que un vecino salga de la puerta de su casa, del portal de su casa, y vea un cartel de obra y que esa obra lea que está financiada gracias a la tasa turística", ha añadido al respecto.

En paralelo, José Luis Sanz ha vuelto a señalar su deseo de que la administración regional impulse una normativa que permita a los consistorios endurecer las restricciones a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y a los apartamentos.

"Sigo pensando que en Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más, pero llegamos hasta donde nos permite la ley. Ahora estamos estudiando con Vox, porque no tenemos mayoría absoluta y necesitamos esa mayoría para aprobarla", ha señalado.