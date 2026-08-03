Un preso provoca un nuevo altercado en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla tras incendiar su habitación

El Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha vuelto a ser el escenario de un nuevo altercado.

Según ha informado el sindicato ACAIP-UGT, un interno provocó un incendio en su habitación, obligando a los funcionarios a intervenir de forma inmediata para extinguir el fuego y proteger la vida del propio paciente, así como la seguridad del resto de internos y del personal del establecimiento.

Una vez controlado el incendio, y durante el traslado del interno a otra dependencia por motivos de seguridad, este mostró una "actitud extremadamente violenta, negándose a abandonar la celda, profiriendo graves amenazas contra los funcionarios e intentando agredirlos de forma reiterada".

Durante el recorrido hasta el Módulo 2 de Agudos -en el que son trasladados los nuevos internos a la espera de ser evaluados o aquellos que acaban de protagonizar un altercado-, el interno continuó con su comportamiento violento, destrozando un armario y diverso mobiliario del centro, causando importantes daños materiales mientras intentaba agredir en todo momento a los funcionarios que participaban en la intervención.

Finalmente, fue evacuado al módulo de agudos, donde quedó aislado.

Desde el organismo señalan que este centro médico de Sevilla está sufriendo una "preocupante escalada de incidentes".

En concreto, según apuntan desde el sindicato, se han registrado "incendios, agresiones, amenazas y episodios de extrema violencia que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y comprometen la seguridad del centro".

El domingo pasado, ACAIP también denunció que uno de los pacientes protagonizó "numerosos episodios de conflictividad, exigiendo de forma reiterada que se atendieran todas sus peticiones".

Ante la negativa del personal a acceder a algunas de ellas," inició una escalada de agresividad con insultos, amenazas de muerte dirigidas a los funcionarios, daños materiales y conductas de alto riesgo".

A lo largo de la noche, el presunto autor de los hechos aseguró "haber ingerido varias pilas, lo que obligó a su traslado al hospital".

Tras regresar al centro, volvió a negarse a cumplir las indicaciones del personal, reiteró las amenazas contra los funcionarios y obligó a movilizar nuevamente a varios trabajadores y al Jefe de Servicio para controlar la situación.

Horas después provocó una nueva emergencia al prender fuego a material del centro, activando el sistema de alarma contra incendios.

Además, se negó a entregar el mechero y continuó profiriendo graves amenazas, obligando a los funcionarios a intervenir nuevamente para evitar consecuencias de mayor gravedad.

Cabe recordar que hace unas semanas, uno de los reos del psiquiátrico mató a sus dos compañeros de celda. Según pudo saber este medio, a uno de ellos lo asfixió con una riñonera y a otro le provocó la muerte a golpes.

Además, días después, otro interno originó un incendio en el interior de su celda. Concretamente, estos hechos tuvieron lugar durante la celebración de la final del Mundial de Fútbol.