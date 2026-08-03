Andalucía registra 16 casos de fiebre del Nilo, la mayoría leves y concentrados en Sevilla

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental Rocío Ruiz EP

Andalucía ha registrado hasta el momento un total de 16 casos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en lo que va de 2026, la mayoría de carácter leve y sin necesidad de ingreso hospitalario.

Los contagios se han propiciado en un contexto marcado por el refuerzo de la vigilancia para detectar de forma precoz la circulación del virus y adelantar la adopción de medidas preventivas.

Así lo ha explicado este lunes el director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía (Avista), Nicola Lorusso, quien ha señalado que el aumento de casos responde, en parte, a la incorporación este año de la vigilancia de casos leves, una medida orientada a identificar la transmisión del virus con mayor antelación.

Los 16 casos confirmados hasta la fecha se concentran íntegramente en la provincia de Sevilla y afectan a municipios catalogados con riesgo alto frente al Virus del Nilo Occidental.

Estas circunstancia, según ha explicado, evidencia una elevada probabilidad de circulación del virus transmitido por mosquitos conforme a los criterios del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Junta de Andalucía.

En concreto, dos de ellos se han producido en los municipios sevillanos de Dos Hermanas y La Puebla del Río. Uno se trata de un caso de meningoencefalitis por virus en un hombre residente en la localidad nazarena que permanece ingresado.

En consecuencia, la Junta ha decidido decretar hasta el 30 de agosto el periodo de declaración como área en alerta de la localidad sevillana.

Asimismo, el pasado sábado 1 de agosto se confirmó un nuevo caso en La Puebla del Río, sin que fuera necesario prorrogar el periodo de declaración como área en alerta, al mantenerse esta medida vigente. Ambos casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Según ha explicado la Junta, esta situación de área en alerta por circulación del virus supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno y Lopera en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga.

En Sevilla están en ese estado en Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa.

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.