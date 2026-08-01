Muere el delegado de Protección de Datos en el Parlamento, Iñaki González-Pol, en un accidente de bicicleta

El delegado de protección de datos del Parlamento de Andalucía, Iñaki González-Pol, en una imagen de archivo. Europa Press

El delegado de Protección de Datos en el Parlamento andaluz, Iñaki González-Pol, ha muerto en un accidente mientras practicaba ciclismo.

La Guardia Civil encontró este pasado viernes el cuerpo sin vida de un ciclista en un camino próximo a las vías del tren entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas.

Según han confirmado fuentes del Parlamento de Andalucía a Europa Press, la identidad del cadáver corresponde al delegado de Protección de Datos en la Cámara andaluza.

La Benemérita mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de la defunción, ya que se desconoce si ha fallecido por un accidente o por algún problema médico. No hay indicios de que hubiera chocado con otro vehículo.

Según la información adelantada por Diario de Sevilla, González-Pol, de 48 años, tenía un extenso currículum, tanto como abogado como representante público.

Desde 2018 trabajaba como delegado de Protección de Datos en el Parlamento de Andalucía. Llevaba vinculado al Defensor del Pueblo Andaluz desde el año 2006. Antes, estuvo trabajando para Garrigues Abogados.