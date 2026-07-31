Sevilla lidera los contagios del virus del Nilo con nueve casos en Andalucía, muy por debajo del récord de 2024

La provincia de Sevilla vuelve a situarse en el centro de la vigilancia del virus del Nilo Occidental, con su capital entrando en el área de alerta, tras registrar este jueves un positivo por primera vez en dos años.

Sin embargo, desde las administraciones han redoblado sus esfuerzos para evitar la propagación de este virus y está teniendo sus efectos positivos.

Por el momento, sólo se han registrado nueve casos , todos en la capital andaluza, frente al más de centenar que se produjeron en 2024, un año de récord. En 2025 sólo se contagiaron cinco, según han confirmado fuentes de la Junta a EL ESPAÑOL.

El Plan Estratégico de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) de la Junta de Andalucía para este verano en 2026 situó 117 municipios andaluces en nivel alto durante la temporada de mayor circulación del virus, de los que 44 pertenecen a la provincia de Sevilla.

Desde el comienzo de la campaña, ocho nuevos municipios se han sumado al plan de zona de alerta, con lo que ya son doce las localidades de Sevilla que se encuentran consideradas como "área de alerta".

En concreto, las nuevas incorporaciones han sido Mairena del Aljarafe, Almensilla, Gelves, Coria del Río, Puebla del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Sevilla capital.

A estos municipios, hay que sumarle la situación de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar y Constantina, cuya área de alerta ha sido prorrogada.

Lejos de las cifras de 2024

Este incremento, sin embargo, todavía queda muy lejos del escenario vivido hace apenas dos años. En 2024, Sevilla sufrió el mayor brote de virus del Nilo de su historia reciente, con 93 casos humanos confirmados por Sanidad, convirtiéndose en el principal foco de Andalucía.

La evolución actual continúa muy alejada de la crisis sanitaria que vivió la provincia en 2024.

En 2024, también se contabilizaron otros 25 casos en el resto de provincias andaluzas, lo que sumó un total de 118 contagiados, aunque Sevilla fue la más afectada.

Solo cuatro municipios acumularon 68 contagios: Coria del Río (28), Dos Hermanas (21), La Puebla del Río (10) y Los Palacios y Villafranca (9).

A ellos se sumaron casos en otras localidades sevillanas como Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, Alcalá de Guadaíra, Gerena, Carmona o Las Cabezas de San Juan.

También Sevilla capital registró al menos un contagio durante aquel brote. La Junta confirmó un caso en septiembre de 2024, correspondiente a un vecino de la ciudad, un hecho que demuestra que la presencia del virus en la capital no es inédita, aunque sí muy poco frecuente.

De hecho, este vecino de Sevilla que resultó contagiado, presentaba patologías previas y terminó falleciendo-

El virus vuelve a la capital

El caso confirmado en Tablada supone el primero detectado este verano en la ciudad y ha llevado a la Junta de Andalucía a declarar la capital como área en alerta, activando un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, entomológica y de las labores de control de mosquitos.

La situación contrasta con la del año pasado. Durante toda la temporada de 2025 no se registró ningún caso humano en la capital andaluza, pese a que la provincia sí notificó cuatro contagios repartidos en otros municipios.

Además, el Ayuntamiento destacó al cierre de la campaña que las miles de muestras de mosquitos analizadas en la ciudad no habían detectado circulación del virus.

Hay que resaltar que desde el propio Consistorio hispalense, se realizó una inversión valorada en 60.000 euros, con el objetivo de mantener alejado este virus de la capital, que incluyó una serie de tratamientos que se realizaron antes del inicio de la campaña.

Por parte de los técnicos, se señaló además que se habían determinado varias zonas de Sevilla capital como prioritarias, aunque no exclusivas, para la aplicación de estos tratamientos.

Estas zonas prioritarias a la hora de ser tratadas en la lucha por prevención son Pino Montano, Heliópolis, San José Obrero, El Gordillo, El Tardón, el barrio C del Polígono San Pablo, Polígono Sur y Sevilla Este.