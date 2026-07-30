Andalucía eleva a nueve los casos de fiebre del Nilo tras detectar uno en Sevilla capital y dos en el Aljarafe

La provincia de Sevilla vuelve a sumar nuevos casos del virus de la fiebre del Nilo.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en personas, lo que eleva a nueve los contagios detectados esta temporada, todos en la provincia de Sevilla.

Los nuevos positivos corresponden a dos hombres de 40 y 48 años, vecinos de municipios pertenecientes al Aljarafe sevillano, como Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río, que presentan cuadros leves, y a un tercer paciente de 71 años, residente en la barriada sevillana de Tablada.

Es precisamente el paciente que vive en la capital el que se encuentra más afectado por el virus. Actualmente continúa hospitalizado tras comenzar con síntomas el pasado 25 de julio.

Afectación neurológica

En el caso del vecino residente en Sevilla capital, presenta un cuadro clínico con afectación neurológica, una manifestación que se observa en menos del 1% de los casos de fiebre del Nilo Occidental.

En el caso de los dos pacientes con sintomatología leve, fueron identificados a través del Programa de Vigilancia y Control de la Fiebre del Nilo de Andalucía, que mantiene un seguimiento específico de vecinos y visitantes de municipios incluidos en zonas de especial seguimiento o en situación de alerta, entre ellos Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río.

En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 20 y el 21 de agosto, respectivamente, el periodo de declaración como área en alerta de Villamanrique y Palomares, dos localidades fuertemente afectadas por el virus.

Según ha informado Sanidad en una nota, los tres diagnósticos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Sevilla, en alerta

En paralelo, se ha declarado como área en alerta el municipio de Sevilla, donde la investigación epidemiológica sitúa la probable exposición del caso en la barriada de Tablada, dentro del Distrito de los Remedios.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, desde el Ayuntamiento del municipio deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Debe aumentar estas medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación a los Ayuntamientos de Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río y Sevilla, y a la Diputación de Sevilla.

16 municipios en alerta

Actualmente, ya son 16 los municipios andaluces declarados como área en alerta, con 12 de ellos pertenecientes a la provincia de Sevilla.

Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga, son los municipios de otras provincias andaluzas, que también se encuentran catalogados como área en alerta.

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado ocho casos leves y un caso neuroinvasivo de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar y Sevilla.

Estos números se producen después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios, despistaje de arbovirosis en 105 pacientes con meningitis vírica y 1.172 determinaciones para el virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.