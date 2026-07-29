ADE+Inteligencia de los Negocios, la formación empresarial conectada con el mercado en la CEU Fernando III

La CEU Fernando III acerca al estudiante a la realidad de la empresa. Cedida

• ¿Por qué estudiar Administración y Dirección de Empresas e Inteligencia de los Negocios?

Las empresas necesitan profesionales capaces de entender la estrategia de negocio y convertir los datos en decisiones.

El Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Inteligencia de los Negocios de la Universidad CEU Fernando III, en Bormujos (Sevilla), prepara a los estudiantes para responder a este reto combinando formación en gestión empresarial, analítica de datos, tecnología e inteligencia de negocio en una misma titulación.

Este itinerario académico permite adquirir una visión completa de cómo funcionan las organizaciones y, al mismo tiempo, desarrollar las competencias necesarias para analizar información, identificar oportunidades y liderar procesos de transformación en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

Formación práctica desde el primer día

La metodología combina conocimientos académicos con experiencias aplicadas que acercan al estudiante a la realidad de las empresas.

A través de casos reales, proyectos multidisciplinares, simulaciones empresariales y herramientas de análisis de datos utilizadas por las organizaciones, el alumnado desarrolla competencias directamente vinculadas con su futuro profesional.

El objetivo es trasladar el aprendizaje del aula al entorno empresarial para que los estudiantes comprendan desde el inicio cómo se toman las decisiones estratégicas, cómo se gestionan los recursos de una compañía y cómo los datos se convierten en una ventaja competitiva.

Una conexión constante con la empresa

Uno de los rasgos diferenciales de esta doble titulación es su estrecha vinculación con el tejido empresarial.

La participación de profesionales en activo, el desarrollo de proyectos vinculados a retos reales y las prácticas curriculares permiten que el estudiante mantenga un contacto permanente con el mercado laboral durante toda su formación.

Esta relación directa con las empresas facilita el conocimiento de las tendencias del sector, favorece el desarrollo de habilidades demandadas por los empleadores y permite aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales antes de finalizar los estudios.

Liderar la empresa basada en datos

La combinación de ADE e Inteligencia de los Negocios responde a una de las principales necesidades del mercado actual: contar con perfiles capaces de unir visión estratégica y capacidad analítica.

Los estudiantes adquieren conocimientos en áreas como dirección de empresas, finanzas, marketing, innovación, inteligencia artificial, análisis de datos y business intelligence, competencias cada vez más demandadas en organizaciones de todos los sectores.

Amplias oportunidades profesionales

Los graduados pueden desarrollar su carrera en áreas como dirección y gestión empresarial, consultoría, análisis de negocio, inteligencia de datos, planificación estratégica, control de gestión, transformación digital o emprendimiento.

En un contexto donde las organizaciones necesitan tomar decisiones más rápidas, precisas y sostenibles, esta doble titulación forma profesionales preparados para convertir la información en valor y conectar la estrategia empresarial con las oportunidades que ofrece la economía digital.

• Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el Grado en Administración y Dirección de Empresas + Grado en Inteligencia de los Negocios

¿Qué se estudia en el Grado en Administración y Dirección de Empresas + Inteligencia de los Negocios?

Esta doble titulación combina la formación clásica en gestión empresarial con conocimientos avanzados en análisis de datos, inteligencia de negocio, transformación digital y toma de decisiones estratégicas.

Los estudiantes aprenden a dirigir organizaciones y a utilizar la información como herramienta para generar valor en las empresas.

¿Por qué estudiar ADE e Inteligencia de los Negocios?

Porque las empresas demandan cada vez más profesionales capaces de unir visión estratégica y capacidad analítica.

La combinación de ambas disciplinas permite comprender el funcionamiento de una organización y, al mismo tiempo, convertir los datos en decisiones que mejoren la competitividad y el crecimiento del negocio.

¿Qué diferencia a esta titulación de un Grado tradicional en ADE?

Además de las competencias propias de la dirección empresarial, esta titulación incorpora formación específica en business intelligence, analítica de datos, inteligencia artificial aplicada a la empresa y herramientas digitales para la toma de decisiones.

Esto permite desarrollar un perfil especialmente adaptado a las necesidades actuales del mercado laboral.

¿La formación tiene un enfoque práctico?

Sí. Desde los primeros cursos, los estudiantes trabajan con casos reales, simulaciones empresariales, proyectos multidisciplinares y herramientas utilizadas en el ámbito profesional. El objetivo es trasladar el aprendizaje del aula a situaciones reales de negocio.

¿Existe relación con empresas durante la carrera?

La conexión con el tejido empresarial es uno de los pilares de la titulación.

Los estudiantes participan en proyectos vinculados a empresas, reciben formación de profesionales en activo y realizan prácticas que les permiten conocer de primera mano la realidad del mercado laboral.

¿Qué habilidades desarrolla un estudiante de este doble grado?

Los estudiantes adquieren capacidades en dirección de empresas, liderazgo, gestión financiera, marketing, estrategia, análisis de datos, inteligencia de negocio, innovación y transformación digital.

También desarrollan competencias transversales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

¿Qué salidas profesionales tiene el Grado en ADE + Inteligencia de los Negocios?

Los graduados pueden trabajar en áreas como dirección y gestión empresarial, consultoría estratégica, análisis de negocio, business intelligence, control de gestión, transformación digital, planificación estratégica, marketing analítico, banca, finanzas o emprendimiento.

¿Qué importancia tienen los datos en esta titulación?

Los datos son una herramienta fundamental para la gestión empresarial actual.

La formación permite aprender a recopilar, interpretar y transformar información en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas dentro de cualquier organización.

¿Se estudian tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial?

Sí. La titulación incorpora conocimientos vinculados a la inteligencia artificial, la analítica avanzada y las herramientas digitales que están transformando la forma de gestionar las empresas y sus procesos de negocio.

¿Qué perfil de estudiante encaja mejor en este doble grado?

Está especialmente indicado para personas interesadas en la empresa, la tecnología, la innovación y el análisis de datos; estudiantes que quieran comprender cómo funcionan las organizaciones y participar en la toma de decisiones que definirán su futuro.

¿Qué ventajas aporta estudiar esta titulación en la Universidad CEU Fernando III?

La Universidad CEU Fernando III apuesta por una formación cercana, práctica y orientada a la empleabilidad. Su modelo educativo favorece el contacto con la empresa, el aprendizaje aplicado y el desarrollo de competencias profesionales alineadas con las necesidades reales del mercado laboral.

¿Qué oportunidades ofrece esta titulación ante los cambios del mercado laboral?

Las organizaciones necesitan cada vez más profesionales capaces de interpretar datos, detectar oportunidades y liderar procesos de transformación.

Esta doble titulación responde a esa demanda formando perfiles que combinan conocimientos empresariales y competencias digitales avanzadas, dos de las áreas con mayor proyección profesional en la actualidad.