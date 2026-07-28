Sanz no cede ante Vox y asegura que el de Sevilla "podría ser el primer pacto de la Democracia que se rompa por cumplir la ley"

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la entrega de llaves de viviendas. Ayuntamiento de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no cede ante las advertencias de Vox y asegura que "puede ser el primer pacto de la historia de la Democracia que se rompa por cumplir la legalidad".

Las declaraciones del primer edil vienen después de que el grupo municipal de Vox haya informado la mañana de este martes de que "ha perdido toda la confianza" en el Gobierno local tras la concesión de la licencia de obra a la mezquita del Polígono Sur.

El portavoz municipal de la formación, Gonzalo García de Polavieja, ha insistido en que "va a ser casi imposible" continuar con el acuerdo presupuestario entre los dos grupos.

A esto, Sanz ha respondido asegurando que entiende "que no se pueda confiar en quien no respeta la legalidad" a la vez que ha defendido que ni él ni el gerente ni el delegado de Urbanismo "van a prevaricar".

Asimismo, ha incidido en que en el documento firmado por ambas partes -que permitió sacar adelante las cuentas de 2026- "no hay ningún punto relativo a la concesión de las licencias de obras que da el Ayuntamiento ni tampoco referente a ninguna mezquita".

Cabe destacar que la Gerencia ha dado el visto bueno a la iniciativa puesto que los informes técnicos y jurídicos -solicitados por la formación verde- han avalado la legalidad de la misma.

Aun así, desde la formación de Abascal insisten en que presentarán un recurso para (de nuevo) intentar paralizarlo.

En paralelo, el alcalde ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" de la formación y ha indicado que "en la provincia de Sevilla hay 35 mezquitas, 14 de ellas en la ciudad".

Además, ha hecho hincapié en el templo ubicado en Ponce de León, justo al lado de la iglesia de Los Terceros, un símbolo, según el regidor municipal, "de convivencia".