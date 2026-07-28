El Ayuntamiento da este martes la licencia a la mezquita con Vox al acecho y tras el mayor choque entre los dos grupos

A falta de sorpresa, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla concederá este martes la licencia de obra al Centro Cultural Islámico -con mezquita en su interior- del Polígono Sur.

Lo hará después de semanas de disputa, con Vox pendiente a la decisión final para 'contraatacar' y tras haber sido el motivo de uno de los mayores choques entre el Gobierno local -liderado por el 'popular' José Luis Sanz- y los representantes de Abascal en el Consistorio.

De esta forma, la Fundación Mezquita de Sevilla podrá comenzar a construir su proyecto.

Lo hará con fondos privados y sobre suelo también privado, siendo esta una de las razones por las que la Comisión Ejecutiva ha dado el 'ok' a la edificación y el principal factor que diferencia esta mezquita de la que estaba proyectada en el barrio de Los Bermejales.

Vox ya anunció votaría en contra del proyecto. Y si bien es verdad que tiene representación en el órgano, esta no es la suficiente como para poder frenar el proyecto, por lo que, casi con total seguridad, no podrá hacer nada para bloquearlo.

Desde que se diese a conocer la noticia de la construcción, la formación verde ha mostrado todo su rechazo.

La última novedad tuvo lugar el pasado martes. Hasta las inmediaciones de la parcela donde se prevé la construcción de la mezquita se desplazaron decenas de vecinos para protestar contra ella. Entre los asistentes estuvo el grupo de extrema derecha Núcleo Nacional.

Además, como símbolo de rechazo, algunos de los participantes colocaron patas de jamón en la verja que rodea la parcela. Los representantes del Vox pidieron la movilización de los vecinos e incluso recogieron firmas para palizar el proyecto.

Pero, más allá de esta última petición, el proyecto se ha convertido en uno de los principales escollos en la relación entre los grupos municipales del PP y Vox.

Y es que cabe recordar que, aunque han tenido roces por otros asuntos como el Plan de Navidad, fue gracias a los de Abascal por los que Sanz pudo sacar adelante los Presupuestos de 2026.

En un primer momento, el alcalde defendió la puesta en marcha de la mezquita basándose en que "las ideologías no están por encima de la legalidad, la legalidad hay que cumplirla siempre".

Sin embargo, finalmente el Ayuntamiento acabó borrando del orden del día de la Comisión Ejecutiva el punto relativo a la concesión de la licencia de obra.

Lo hizo después de que Vox solicitara una serie de informes técnicos y jurídicos que avalasen la construcción. Unos documentos que, finalmente, han acabado confirmando que el proyecto "cumple con la normativa urbanística vigente".

En concreto, los estudios revelaron que "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y que "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana".

Tras este veredicto llegó una de las advertencias más contundentes de Vox a lo largo de esta legislatura en relación al acuerdo que mantienen las dos formaciones.

Advertencias de Vox

"A Vox le va a resultar casi imposible mantener un acuerdo con un Gobierno que pone la alfombra roja a una mezquita", declaró el pasado viernes el portavoz municipal de la formación, Gonzalo García de Polavieja.

Pero este no fue el único aviso que el grupo lanzó durante su comparecencia. También aseguraron que llevarían a los tribunales al Ayuntamiento de Sevilla si se le concedía la licencia.

Eso sí, según confirmaron fuentes del grupo a este medio, lo harían si un juez deliberaba que el proyecto no cumplía con la legalidad urbanística.

A todo esto, el delegado de Urbanismo en el Consistorio, Juan de la Rosa, respondió asegurando que las declaraciones de García de Polavieja eran "una paja mental brutal".

Además, aseguró que si el "pusiese por encima de esta licencia de obras esas ideologías, el que estaría prevaricando sería yo y no vamos a incurrir en un delito por temas ideológicos".

Ahora, cuestionados por EL ESPAÑOL, desde Vox indican que "el siguiente paso se conocerá [...] tras la Comisión de Urbanismo". No obstante, aseguran que "si no recibe el visto bueno, bien; si no, mal".