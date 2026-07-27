Grupos radicales se cuelan entre los asistentes a la manifestación contra la mezquita de Sevilla

El grupo de extrema derecha Núcleo Nacional ha sido uno de los asistentes a la manifestación convocada contra la construcción de la mezquita del Polígono Sur.

Esta formación, que pretende dar el salto a la política con la creación de su partido Noviembre Nacional, ha alentado a la participación ciudadana a través de sus redes sociales.

Aunque no se han registrado altercados, algunos de los manifestantes han colgado patas de jamón en el vallado de la parcela en la que se pretende construir la mezquita, puesto que la religión musulmana no permite el consumo del cerdo.

Agentes y furgones de la Policía Nacional también se han desplazado hasta el lugar de la manifestación. A ella han asistido además vecinos de la zona que han mostrado su rechazo al proyecto bajo el lema "no a la mezquita". Por su parte, Vox ha recogido firmas para paralizar el proceso.

La protesta se ha llevado a cabo después de que los representantes de Vox en el Consistorio hispalense hayan llamado a la movilización con el fin de paralizar el Centro Cultural Islámico -con mezquita incluida- que está proyectado en el entorno de las Tres Mil Viviendas.

Este llamamiento se produce horas antes de que la Gerencia de Urbanismo conceda la licencia de obra a la Fundación Mezquita de Sevilla después de recibir los informes técnicos y jurídicos que avalan la “legalidad” del proyecto.

Estos documentos fueron solicitados por Vox, no obstante, a pesar de que han confirmado que la iniciativa “cumple con la normativa urbanística vigente”, el grupo municipal ha criticado en reiteradas ocasiones la construcción y ha solicitado otros informes nuevos.

Se trata de una obra que se levantará en suelo privado y con fondos privados, razones por las que desde el Consistorio han defendido que "negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica. Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado".