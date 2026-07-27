Antonio Muñoz volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PSOE

Antonio Muñoz será, una vez más, el candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PSOE.

Así lo ha confirmado la mañana de este lunes en una atención a los medios después de asistir a la presentación de la placa del poeta Luis Cernuda en el 'Paseo de la fama' de la calle Tetuán.

Será la segunda vez que Muñoz opte al cargo de alcalde. La primera fue en los comicios de 2023, elecciones que acabó ganando el regidor actual, José Luis Sanz. Desde entonces, el socialista ha sido el líder de la oposición en el Ayuntamiento sevillano.

El que fuera primer edil de la ciudad tras el salto de Juan Espadas a la Junta de Andalucía ha asegurado que volverá a hacerse con el cargo. Justifica su postura con "el termómetro" que le da "estar todo el día paseando por los distintos barrios de Sevilla".

Muñoz ha señalado que empieza este camino "con optimismo, fuerza y ganas" y que su programa volverá "a ilusionar" a la ciudad. Con él pretende "sacar a Sevilla del estancamiento de estos cuatro años en los que el alcalde dice que Sevilla está en marcha, pero está en marcha atrás".

El presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, animaba el pasado fin de semana a su compañero a presentarse a las posibles primarias de cara a las elecciones del próximo 23 de mayo.

Fernández aseguró lo veía "con fuerza e ilusión" y declaró que era "el único" que había manifestado su intención de presentarse. Ante esto, el líder de la oposición sevillana ha subrayado ser "consciente" de que cuenta con el respaldo del presidente provincial.

En lo que respecta a un posible adversario, Muñoz ha indicado que desconoce si algún otro socialista decidirá disputarse con él el cargo de candidato, algo "legítimo".

A pesar del convencimiento del socialista, no será hasta el próximo mes de septiembre cuando se oficialice su candidatura a alcalde de Sevilla, al igual que en el resto de municipios de más de 20.000 habitantes.