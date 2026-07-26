Ibai Llanos convierte La Cartuja en la 'Super Bowl' española: foco internacional, 'show' y deporte protagonizan La Velada

Imagen de la entrada de Edu Aguirre a La Velada del Año VI. Isaac Farrés La Velada del Año VI.

Ya lo dijo Belén Esteban durante su aparición en la Velada del Año VI: "Ni la 'Super Bowl'".

Y es que el evento de Ibai Llanos celebrado este sábado en La Cartuja de Sevilla ha conseguido combinar el foco internacional con el espectáculo y el deporte. El boxeo concretamente.

Casi con total seguridad, las líneas de autobús C1 y C2 fueron las más demandadas de la tarde del sábado. Y no es para menos. Miles de personas esperaban subirse a uno de los buses para llegar a la cita del mes en Sevilla. Puede ser que incluso fuese la cita del año (literalmente).

Por segundo año consecutivo, el coliseo hispalense ha acogido la Velada del Año VI, un evento que congrega a millones de personas en Internet.

Alrededor de 80.000 personas se desplazaron hasta el estadio sevillano. Un estadio que no se ha olvidado de las víctimas de los terremotos en Venezuela, los incendios forestales y la muerte de Gaspi, el 'influencer' que participó el año pasado y que falleció en un accidente de helicóptero.

Se escuchaban acentos de todas partes del mundo: colombianos, argentinos, mexicanos y también de diferentes puntos de nuestro país. El extremeño y el valenciano, por ejemplo, lo pusieron dos de las estrellas de la Selección Española. Ni Pedro Porro ni Grimaldo se quisieron perder la jornada.

Si el ambiente en el interior del estadio estaba caldeado desde el principio -ya fuese por las altas temperaturas o por los piques previos entre los boxeadores-, el inicio de los combates no hizo más que avivarlo.

El primero fue uno de los grandes enfrentamientos de la jornada.

Estos últimos meses, la creadora de contenido Fabiana Sevillano ha focalizado sus redes sociales en el duelo. Duros entrenamientos y dieta estricta. Todo para ganarle a La Parce, pero no pudo ser.

La influencer se quedó sin el cinturón después de que los jueces deliberaran que su contrincante era la merecedora.

Pero antes del gran chasco -Fabiana acabó llorando-, volvió a presumir de su tierra; de Sevilla.

Subió al escenario ataviada con un diseño de Aurora Gaviño, su firma de moda flamenca favorita, y al son de 'El Galileo' de la banda Virgen de los Reyes.

Después fue el turno de Natalia MX y Clerss, que entró de la mano de la primera artista sorpresa de la noche: Metrika. Tras este encuentro, Juanes se encargó de entornar al público al ritmo de 'A Dios le pido' y 'Tengo la camisa negra'.

La final del Mundial como protagonista

Hace ya casi dos semanas que España se proclamó la ganadora del mundo en el fútbol, pero la victoria de La Roja sigue dando de qué hablar. Y más si dos de los contrincantes de la Velada representaban los mismos países que se enfrentaron en el césped.

El periodista Edu Aguirre se pegaba con el argentino Gastón Edul.

Edul entró con el himno de su país como banda sonora. Una sintonía que, por cierto, fue abucheada por los asistentes.

Por su parte, el de 'El Chiringuito' lo hizo con bandera de España y réplica del trofeo mundialista en la mano, la compañía de Taburete y todo un público recordando lo que somos: "¡Campeones del mundo!".

Al final, el español, al igual que su país, se proclamó vencedor y dedicó su victoria al "mejor jugador de fútbol del mundo".

Tras el 'deja vú' de la final del Mundial vino el enfrentamiento de Marta Díaz y Tati. En el desembarco de la primera se llevó el protagonismo su hermana, que por primera vez mostró su cara en público.

En la entrada de la segunda los focos se los llevó su atuendo. Tati decidió que la mejor opción para vestir, en Sevilla y en pleno julio, era un maxi-abrigo de pelo negro. Tal vez fue esta decisión la que le gafó su combate.

Con la noche ya completamente cerrada, llegó el turno de Anuel. El puertorriqueño logró poner en pie a todo el estadio con un repaso por algunas de las canciones más conocidas de su repertorio musical.

Después vinieron las peleas de Viruzz y Gero Arias y Alondrisa y Angie Velasco, de los combates más esperados.

Uno por acoger a dos boxeadores ya experimentados y otro por los piques que marcaba la relación de las dos participantes.

Roro, Plex e TheGref

Los golpes de cadera y de melena de Bad Gyal precedieron a las 'rounds' de Kid Keo y Lit Killah, un encuentro marcado por la diferencia de peso, y a las de Roro y Riverss.

Una vez que se resolvió el desencuentro del casco (los fanáticos de la Velada sabrán a qué me refiero), tomó el escenario Yandel. Un Yandel renovado. Más clásico que nunca gracias a la compañía de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Plex llegó al ring de La Cartuja como un verdadero dios griego. Subido en un león de piedra, coronado con laurel y con su diosa Aitana, lo que muchos esperaban. Y como un dios griego se fue: vencedor.

Alrededor de ocho horas después del inicio del evento, llegó el -para muchos esperado- combate final.

IlloJuan y TheGref se batieron en un duelo que ha acabado con el segundo como ganador y con el fin de la Velada del Año VI en Sevilla.