Vox amenaza con llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Sevilla y romper el pacto si da la licencia a la mezquita

Imagen de la comparecencia de los representantes de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. Rocío Ruz / Europa Press

Continúa el lío entre los grupos municipales del PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla por la construcción del Centro Cultural Islámico -con mezquita en su interior incluida- en el Polígono Sur.

El pasado jueves se conocía que la Gerencia de Urbanismo tiene previsto darle el visto bueno al proyecto el próximo martes durante la Comisión Ejecutiva puesto que los informes técnicos y jurídicos avalan su legalidad.

Se trata de una decisión que no ha gustado a los de Abascal, quienes, durante una comparecencia celebrada este viernes, han anunciado que recurrirán a los tribunales si no se paraliza el proyecto. También han amenazado con romper el pacto con el Gobierno local que permitió la aprobación de los Presupuestos de 2026.

"A Vox le va a resultar casi imposible mantener un acuerdo con un Gobierno que pone la alfombra roja a una mezquita", ha declarado el portavoz del grupo municipal, Gonzalo García de Polavieja.

En la atención a los medios, el grupo ha vuelto a exigir la paralización de la iniciativa y un nuevo informe técnico. Según han declarado, el estudio que se ha llevado a cabo por Urbanismo "no es jurídico, sino meramente técnico".

El Gobierno del 'popular' José Luis Sanz ya ha defendido que sería una "ilegalidad" no conceder la licencia de obra puesto que "cumple con la normativa urbanística vigente". Entre otras cosas, porque se trata de un suelo privado y de un promotor privado.

"Negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica. Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado", sostienen desde el Consistorio.

No obstante, desde Vox aseguran que "lo ilegal es mantenerla".

"El uso principal es un centro religioso y la defensa es que el promotor aseguró que el uso es social. Nos tenemos que creer que es un centro cultural y social, y en eso se basa el alcalde", han indicado. Por esta razón, piden que sean los jueces quienes confirmen "es una mezquita o centro islámico".

El grupo municipal esgrime, además, que "en base a un artículo del PGOU de Sevilla (2.2.6.), si el uso es religioso no se puede proyectar el edificio porque no se cumplen los parámetros. Y eso es lo que vamos a discutir. Tenemos que ver cómo se han construido otras mezquitas".

En lo que se refiere a la consulta ciudadana que la formación solicitó la semana pasada durante el Pleno ordinario y que ha sido rechazada por los informes técnicos, el grupo remarca que el PGOU también recoge la posibilidad de elevar una consulta ciudadana si es un edificio singular.