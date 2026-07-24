Todo sobre La Velada del Año VI en Sevilla: cómo llegar, quién boxea y qué cantantes actuarán

Vista general durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja. E.P.

Sevilla ultima los preparativos para acoger este sábado 26 de julio uno de los mayores espectáculos de entretenimiento del año.

El Estadio La Cartuja será el escenario de La Velada del Año VI, el evento organizado por el creador de contenido Ibai Llanos, que volverá a reunir a decenas de miles de espectadores y millones de seguidores en todo el mundo en una cita que combina boxeo amateur, música en directo y espectáculo.

Ante la magnitud del evento, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y limpieza con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar el buen estado del entorno antes, durante y después de la velada.

En materia de transporte, Tussam reforzará las líneas 2, C1 y C2, que conectan directamente con el Estadio La Cartuja.

A partir de las 17.00 horas se incorporarán 18 autobuses adicionales, lo que permitirá reducir la frecuencia de paso hasta los seis u ocho minutos.

Además, las líneas circulares C1 y C2 ampliarán su horario hasta la finalización del evento, manteniendo las tarifas habituales y una frecuencia aproximada de doce minutos para facilitar la salida de los asistentes.

El operativo también contempla un importante refuerzo de limpieza.

Lipasam movilizará a 26 trabajadores y 11 vehículos, que actuarán en los accesos, puertas y zonas aledañas al estadio.

Los trabajos comenzarán horas antes con el vaciado de papeleras y contenedores y la limpieza de los accesos, continuarán durante la celebración del espectáculo y finalizarán con barridos, baldeos con agua a presión y tareas de repaso para devolver la normalidad a todo el entorno de La Cartuja.

La Velada del Año VI volverá a convertir a Sevilla en el centro del entretenimiento digital.

El evento contará con diez combates de boxeo protagonizados por algunos de los creadores de contenido más conocidos del panorama hispanohablante, además de actuaciones musicales de primer nivel que amenizarán la jornada entre combate y combate.

Sobre el escenario pasarán artistas como Yandel, Bad Gyal, Juanes, Lucho RK y la Pantera y Anuel, en una programación que mezcla pop, música urbana y reggaetón.

En el apartado deportivo, los enfrentamientos enfrentarán a Fabiana Sevillano y La Parce; Clerss y Natalia MX; Edu Aguirre y Gastón Edul; Lit Killah y Kidd Keo; Alondrissa y Angie Velasco; Viruzz y Gero Arias; Samy Rivers y Roro; Marta Díaz y Tatina Käer; Plex y Fernanfloo, mientras que el combate estelar medirá a TheGrefg y IlloJuan, dos de los mayores referentes del mundo del 'streaming' en español.

Se espera más de 80.000 asistentes en las gradas y millones de espectadores siguiendo la retransmisión en directo a través de internet,

De esta forma, La Velada del Año VI se consolida como uno de los mayores eventos de entretenimiento del mundo y una importante oportunidad para Sevilla, que volverá a situarse en el escaparate internacional gracias a una cita de enorme impacto mediático y económico.