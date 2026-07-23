Casi 2M€, 10 vehículos y 10 inmuebles incautados: la Guardia Civil acaba con la trama de Llopis y Mario García

Más de 1.860.000 de euros, diez vehículos y otros diez inmuebles incautados, una veintena de cuentas bancarias bloqueadas, 11 personas detenidas y otra más investigada.

Con todo esto se ha saldado la operación 'Trajano 23 Sorela' de la Guardia Civil, el operativo "minucioso y de gran complejidad" que ha acabado con el arresto de los empresarios Pascual Llopis y Mario García, los dos cabecillas de la trama.

Ahora, a todos los implicados se les imputan supuestos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Todo esto relacionado con organizaciones criminales sujetas a delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto de 2025 a raíz del análisis de un narcotraficante de "alto valor" a nivel nacional e internacional.

Tras realizar las investigaciones pertinentes, el Instituto Armado acabó detectando una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y la trazabilidad de dinero mediante empresas ubicadas en las provincias de Sevilla y Cádiz.

En concreto, los presuntos responsables utilizaban locales de ocio nocturno, restauración y empresas del mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa para blanquear el dinero procedente de la droga.

Algunos de los locales que han sido objeto de la investigación han sido los chiringuitos de Puerto Sherry Margarita, Babú y Banana Beach. Además, los agentes analizan el posible vínculo con el festival Puro Latino.

Según un comunicado emitido por la Guardia Civil, las actividades que explotaban la organización eran el "escenario perfecto" para blanquear el dinero procedente de la droga.

Es decir, se trata de empresas en las que hay un elevado manejo de dinero en efectivo de sus integrantes y la canalización y transacción de elevados movimientos económicos entre sociedades.

El periodo de registro comenzó el pasado 1 de julio.

Agentes de EDUE y EDOA de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Juzgado Núm. 5 de El Puerto de Santa María establecieron el dispositivo para el desarrollo de la fase de explotación.

Además, de manera simultánea, participaron las unidades USECIC de Sevilla, GRS y GAR, el Grupo Cinológico y el Grupo de Apoyo Operativo GAO. También el Grupo de Información GIC de Sevilla y el CRAIN de la Guardia Civil.

En total, los agentes llevaron a cabo 15 registros en diferentes zonas de las provincias que se ha saldado con la detención de los 11 detenidos y la incautación de todos los bienes mencionados.