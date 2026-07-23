La mezquita de Sevilla tiene luz verde: el Ayuntamiento concederá la licencia el martes porque "cumple la normativa"

Recreación del proyecto de centro cultural islámico, con su minarete en primer plano, obra de Vázquez Consuegra..jpg Fundación Mezquita.

Finalmente, se va a levantar el centro cultural islámico, que comprende una mezquita en su interior, que estaba proyectado en el barrio sevillano del Polígono Sur y que tanto ha dado de qué hablar estas semanas atrás.

El Ayuntamiento de Sevilla concederá la licencia del proyecto puesto que "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como pedía el grupo municipal Vox en el Consistorio, que en todo momento ha rechazado y criticado el proyecto.

La noticia ha sido adelantada por la agencia de noticias Europa Press. El próximo martes 28 de julio, volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo la licencia de obra y esta recibirá luz verde.

Según fuentes municipales, "se trata de un promotor privado que actúa sobre suelo privado y que cumple con la normativa urbanística vigente".

Por esta misma razón, "negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica. Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado".

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