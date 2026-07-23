El Centro de Sevilla recupera su acento: la mitad de las nuevas promociones tendrán aparcamiento y comercios cerca

La mitad de las nuevas promociones que comenzarán a surgir en el Centro de Sevilla y en el barrio de Triana de aquí a los próximos cuatro años tendrán cerca aparcamientos, comercios locales y equipamientos como zonas de ocio o bibliotecas.

El Ayuntamiento hispalense acaba de lanzar el Plan Sevilla Centro Vivo, una estrategia con la que se pretende "fomentar el uso residencial permanente en el Casco Antiguo" y hacer frente a la, cada vez mayor, presencia turística.

Con una inversión de alrededor de 300 millones de euros procedentes de fondos municipales, autonómicos, estatales, europeos y privados, en 2031 la capital andaluza contará con 1039 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler asequible.

Los nuevos inmuebles se ubicarán en edificios y solares municipales en desuso que se van a rehabilitar y su precio dependerá del módulo y la ley estatal.

La construcción de estos pisos supondría la llegada de en torno a 3.500 vecinos, incrementando en un 5% el censo.

"Queremos que cada vez haya más sevillanos que pronuncien una frase que siempre se ha dicho en Sevilla: "Yo vivo en el Centro"", declaró el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, durante la presentación del proyecto.

También está previsto sumar 2.000 nuevas plazas de aparcamientos.

Esto será posible gracias a la articulación del plan: irán de la mano la Gerencia de Urbanismo, la Dirección General de Patrimonio, Emvisesa, los distritos y la Agencia Tributaria.

El primer paso ya está dado. Se ha elaborado un mapa de la zona en la que va a tomar forma esta iniciativa y que señala los puntos en los que se puede construir vivienda, rehabilitar edificios o colocar aparcamientos.

En total, el Consistorio tiene previsto actuar en 21 espacios que permitirán que el Casco Antiguo de la ciudad y algunas zonas de Triana y el entorno del Prado de San Sebastián vuelvan a tener acento sevillano.

Pero, además de dotar a estas zonas de más inmuebles, el Consistorio busca acercarles el comercio local.

Promociones 360º

Por este motivo, según el mapa elaborado por el Gobierno municipal, diez de las promociones serán proyectos 360º. Es decir, contarán con todo tipo de equipamientos como zonas deportivas, ludotecas o centros de coworking; también dispondrán de aparcamientos y servicios locales.

Para ubicar estos espacios, se desbloquearán 14.000 metros cuadrados. Además, se van a impulsar medidas de apoyo al pequeño comercio como bonificaciones en licencia de actividad, en tasas municipales y ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas.

Las promociones 360º son las ubicadas en Huerta del Moro, donde se construirán nueve viviendas; en la calle Cristo de las Cinco Llagas, con 53; en la barriada La Dársena, que albergará 101; en el Equipo Quirúrgico, donde se levantarán 61 pisos; y en San Laureano, con otras 95 viviendas.

También contará con todos estos servicios las 47 viviendas de la calle Diego de Riaño, las 53 de Artillería-La Florida, las 176 de Viveros Los Remedios, las 250 de Campamento San Bernardo y las 40 de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Este último residencial será uno de los primeros que comience a tomar forma. Según indicó Sanz, a finales de este 2026 se espera que salgan a licitación esta promoción y la de la calle Pajaritos.

Las promociones que no figuran en el listado de viviendas con recorridos 360º no reúnen las condiciones necesarias para incorporar determinados servicios complementarios, como plazas de aparcamiento en sus inmediaciones debido a la falta de espacio.

Freno a las VUT

El objetivo del Ayuntamiento es devolver al centro de Sevilla la imagen de barrio. Y es que, desde hace años, las franquicias y las viviendas de uso turístico (VUT) han ido copando la zona.

En cuanto a esto último, según los datos del INE, en algunas de las zonas en las que se van a levantar nuevas VPO hay registradas más de 300 VUT.

Ahora, el Plan Sevilla Centro Vivo, se suma a las iniciativas impulsadas por el Gobierno local para hacer frente al incremento de los alojamientos destinados a los turistas. Y es que, cabe recordar que la hispalense fue la primera ciudad en activar la limitación de las VUT por zonas.

En concreto, en aquellos barrios ya saturados, el límite estaba en el 10%.

Ahora, tal y como acordaron los grupos municipales del PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de este 2026, se está trabajando en acotar el número de alojamientos turísticos al 5% en determinados puntos.